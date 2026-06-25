Украина получила первый транш в размере 3,2 миллиарда евро по новому кредиту ЕС

Европейский Союз перечислил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере более 3,2 миллиарда евро. Он является частью масштабного кредитного пакета общим объемом 90 млрд евро, рассчитанного на ближайшие два года.

Как пишет Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время торжественного открытия Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026) в Гданьске.

"А благодаря кредиту в поддержку Украины мы предоставим еще 90 миллиардов евро в течение следующих двух лет. И действительно, сегодня мы перечисляем первый транш по этому займу, уважаемая Юлия, свыше 3,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи", — подчеркнула фон дер Ляен, обращаясь к премьер-министру Юлии Свириденко.

Кроме того, глава Еврокомиссии анонсировала еще одно стратегическое решение для украинского оборонно-промышленного комплекса.

По ее словам, в ближайшие дни Евросоюз выделит 6 миллиардов евро, которые будут направлены непосредственно на финансирование производства беспилотников .

Ранее сообщалось, что первый транш по кредиту ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины больше не будет включать 5,9 миллиарда евро на производство дронов. Вместо этого он покроет 3,2 миллиарда евро бюджетной поддержки.

Кредит ЕС для Украины

23 апреля Совет ЕС официально утвердил финансовый инструмент Ukraine Support Loan, предусматривающий выделение 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

Денежные средства будут привлечены путем заимствований Европейского Союза на международных рынках, а их возврат гарантируется бюджетным резервом блока.

При этом Украина не будет возвращать кредит – его должна выплатить Россия путем репараций после войны.

Известно, что 60 млрд евро будут направлены на военную помощь, остальные 30 млрд – на общие бюджетные расходы.

Ожидалось, что Украина получит первый транш по ссуде Европейского Союза в конце мая — начале июня. Средства распределят следующим образом: 16,7 млрд. евро пойдут в поддержку государственного бюджета; 28,3 млрд евро будут направлены на оборонные нужды.