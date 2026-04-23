Совет ЕС окончательно одобрил пакет помощи Украине в размере €90 млрд: куда направят средства

Совет ЕС официально утвердил финансовый инструмент Ukraine Support Loan, предусматривающий выделение 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы. Денежные средства будут привлечены путем заимствований Европейского Союза на международных рынках, а их возврат гарантируется бюджетным резервом блока.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Для предоставления ссуды внесены изменения в многолетнюю финансовую перспективу ЕС на 2021–2027 годы, что создает правовые основания для заимствования и дальнейшего направления средств Украине.

Планируется, что Украина будет получать по 45 млрд евро ежегодно. В 2026 году средства распределят следующим образом: 16,7 млрд. евро пойдут в поддержку государственного бюджета; 28,3 млрд евро будут направлены на оборонные нужды. Ожидается, что первый транш поступит в ближайшее время.

Эта финансовая помощь направлена не только на преодоление последствий войны, но и на поддержку реформ в государственном управлении и сфере верховенства права, являющихся частью интеграционного процесса в ЕС. Также программа предусматривает развитие оборонно-промышленной базы и совместных проектов в области военных технологий.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил: "Инструмент ЕС на 90 млрд евро станет одним из ключевых элементов финансовой устойчивости Украины в 2026-2027 годах... Принятое решение гарантирует непрерывность финансирования в период борьбы с российской агрессией".

Напомним, 22 апреля послы стран Европейского Союза одобрили предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро и согласовали 20-й пакет санкций против России.