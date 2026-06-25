Украина ожидает подписать 160 соглашений более чем на 10 млрд евро на конференции в Польше

Украина ожидает подписания более 160 соглашений более чем на 10 миллиардов евро в рамках двухдневной Конференции по вопросам восстановления Украины в польском городе Гданьск.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, в мероприятии принимают участие более 80 украинских компаний вместе с 2000 представителями бизнеса со всего мира.

Глава правительства отметила, что соглашения нацелены на агрегацию ресурсов и возможностей, которые будут охватывать 5 измерений:

вступление Украины в ЕС;

человеческий капитал;

бизнес;

локальное и региональное развитие;

оборона.

"Наши главные приоритеты – безопасность, энергетическая устойчивость, развитие частного сектора и привлечение инвестиций. Ведь восстановление Украины – это не только восстановление разрушенного. Это инвестиция в сильную Европу", - подчеркнула Свириденко.

Она подчеркнула, что именно поэтому приоритетом является усиление украинской оборонной промышленности, создающей современные военные технологии, которые доказали свою эффективность на поле боя и уже работают на укрепление европейской безопасности.

Свириденко также поблагодарила партнеров в ЕС за одобренный ранее 90-миллиардный кредит, анонсировав выплату первых 3,2 млрд евро, которые пойдут на усиление обороны, поддержку макроэкономики и энергетики перед отопительным сезоном.

Отметим в этом году Конференция по вопросам восстановления Украины (URC 2026) в Гданьске проходит на фоне политической эскалации между Польшей и Украиной — Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла, высшей государственной награды Польши, после присвоения президентом Украины одному из подразделений ССО названия «имени».

Ни Зеленский, ни Навроцкий конференцию не посетят. Украинскую делегацию возглавляет премьер Юлия Свириденко.