Украина получила 10 учебно-тренировочных самолетов от Чехии для подготовки пилотов

Воздушные Силы ВСУ получили партию из десяти новых учебно-тренировочных самолетов ALTO NG. Поставка авиационной техники произошла благодаря совместным усилиям Коалиции возможностей воздушных сил, правительства Чехии и чешского благотворительного фонда Dárek pro Putina.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Пять легкомоторных бортов были переданы при финансовой поддержке чешского правительства, а еще пять приобретены на пожертвования граждан Чехии из-за упомянутой волонтерской платформы.

Главное экономическое и стратегическое преимущество этого шага – возможность построить собственную инфраструктуру для подготовки летного состава непосредственно в Украине.

Чему будут учить украинских пилотов

Чешские самолеты ALTO NG оснащены современным навигационным и цифровым оборудованием, позволяющим отрабатывать базовые и критические военные навыки по стандартам НАТО :

Базовое и углубленное пилотирование: освоение техники управления в разных условиях.

Навигация процедурам взлета и захода на посадку по стандартам НАТО.

Переходный этап: выполнение комплексных процедур, необходимых для дальнейшего перехода на западные истребители.

Организация учебного процесса внутри страны существенно снизит зависимость от зарубежных программ, сэкономит государственные ресурсы, кардинально снизит стоимость летного часа (по сравнению с использованием боевой авиации) и обеспечит автономность обучения новых кадров.

Ранее Украина получила от Швеции партию специализированной техники, предназначенной для обслуживания военных аэродромов. Это критически важное оборудование позволит поддерживать взлетно-посадочные полосы в идеальном состоянии, что оказывает непосредственное влияние на безопасность и эффективность работы украинских пилотов во время выполнения боевых задач.