Швеция передала Украине спецтехнику для аэродромов: что это изменит для боевой авиации

Украина получила от Швеции партию специализированной техники, предназначенной для обслуживания военных аэродромов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Это критически важное оборудование позволит поддерживать взлетно-посадочные полосы в идеальном состоянии, что оказывает непосредственное влияние на безопасность и эффективность работы украинских пилотов во время выполнения боевых задач.

Новая шведская техника обеспечивает комплексное решение логистических задач:

быстро и качественно обслуживать взлетные полосы;

поддерживать аэродромы в готовности 24/7 в любую погоду;

обеспечить безопасность пилотов во время взлетов и посадок;

обеспечить непрерывную боевую работу авиации.

Министерство обороны Украины официально поблагодарило правительство Швеции и промышленных партнеров за этот вклад в укрепление украинского неба.

Украина и Швеция активно готовятся к заключению контрактов на поставку современных истребителей Gripen. Вопрос передачи самолетов обсуждался на недавней встрече министра обороны Украины Михаила Федорова с его шведским коллегой Полом Йонсоном.

Напомним, в феврале правительство Швеции представило новый масштабный пакет военной поддержки Украине на общую сумму 12,9 миллиарда шведских крон (около 1,42 миллиарда долларов).