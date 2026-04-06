Швеция передает Украине современные системы ПВО: Tridon Mk2 будет охотиться на "шахеды" и крылатые ракеты

Tridon Mk2
Комплекс Tridon Mk2 / Минобороны

Швеция передаст Украине современные мобильные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2. На закупку этих комплексов выделено 400 млн евро, что составляет около трети общего пакета военной помощи в размере 1,2 млрд евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Tridon Mk2 является разработкой в 2024 году и относится к системам ПВО средней дальности. Основным вооружением комплекса является 40-мм автоматическая пушка Bofors 40 Mk4. Технические возможности системы позволяют: поражать воздушные цели на расстоянии до 12 км , производить до 300 выстрелов в минуту и снижать темп стрельбы до 200 выстрелов в минуту для экономии боеприпасов.

Особенностью комплекса есть использование снарядов с программируемым подрывом. Боеприпас взрывается непосредственно перед объектом, создавая облако обломков для эффективного уничтожения дронов и крылатых ракет.

Конструкция Tridon Mk2 оснащена электроприводами, что позволяет устанавливать ее на разные платформы. Среди вариантов шасси: гусеничные вездеходы BvS 10 и грузовики Scania. Система предназначена для противодействия беспилотникам , самолетам , вертолетам и крылатым ракетам при низких эксплуатационных расходах. Она работает при любых погодных условиях, днем и ночью. Одно из ее преимуществ – относительно низкая стоимость выстрела.

Справочно

Система Tridon Mk2 была разработана BAE Systems Bofors. Ее ключевым преимуществом является интеграция с цифровыми системами управления огнем, позволяющая получать данные от внешних радаров. Использование 40-мм пушки Bofors базируется на многолетнем опыте эксплуатации морских и сухопутных зенитных установок, зарекомендовавших себя как надежное средство борьбы с малоразмерными целями.

Напомним, в феврале в ряд Швеции представил новый масштабный пакет военной поддержки Украине на общую сумму 12,9 млрд шведских крон (приблизительно 1,42 млрд долларов).

Автор:
Татьяна Ковальчук