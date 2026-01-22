Норвегия поставила Украине ракеты для системы ПВО NASAMS

Норвегия поставила Украине значительное количество ракет для системы противовоздушной обороны NASAMS для усиления защиты страны от ракетных и беспилотных атак России.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на правительство страны.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отметил, что противовоздушная оборона является приоритетом военной поддержки Украины. По его словам, в рамках программы Нансена в 2026 году на гражданскую и военную помощь Украине было выделено 85 миллиардов норвежских крон.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину в борьбе, с которой она сталкивается", - добавил Стере.

Министр обороны Торе Сандвик подчеркнул, что ракеты были поставлены на критическом этапе для обеспечения эффективной работы системы NASAMS, уже доказавшей высокую результативность против российских ракет.

Сандвик отметил важность сотрудничества Норвегии с США и другими странами в быстрой поставке вооружения.

Министр иностранных дел Эспен Барт Эйде отметил, что украинцы почти каждую ночь подвергаются атакам и сейчас из-за ударов России крупные районы Киева остались без отопления, воды и электричества. «Это именно помощь, которая им нужна, чтобы защититься от этих атак», — добавил он, вспоминая свою недавнюю поездку в Киев и встречу с президентом Зеленским.

Системы NASAMS были переданы Украине несколькими странами, в том числе США, Канадой и Литвой, и доказали свою эффективность в отражении ракетных ударов. Поставка новых норвежских ракет позволит укрепить оборону и защитить граждан от авиаударов и дронов.

Кроме того, норвежское правительство направляет 400 миллионов долларов на поддержку Украины, распределив финансирование поровну между бюджетными потребностями и подготовкой к зимнему периоду.