В Украине открыли офис производителя систем NASAMS

В Украине открылся офис норвежской компании Kongsberg Defence and Aerospace, производящей вооружение, в том числе зенитно-ракетные системы NASAMS.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, системы NASAMS ведущего норвежского производителя вооружения уже стоят на защите украинских городов от российских ракет и дронов.

Умеров рассказал, что сотрудничество с Kongsberg будет фокусироваться на развитии совместных проектов в сфере ПВО. Украина готовит новые решения на базе NASAMS для усиления защиты населения и критической инфраструктуры.

"Противовоздушная оборона — один из наших стратегических приоритетов. Только в этом месяце враг осуществил более 3500 запусков ракет и БпЛА. Работаем над масштабированием производства и ускорением поставки. Вместе будем реализовывать проекты в сфере производства перехватчиков, усиление ПВО и защиты моря — в направлениях, в которых — в направлениях, в которых направлены, — в направлениях, в которых направлены, — в направлениях, в которых K&B" обороны.

Он добавил, что открытие офиса – очередной шаг в развитии партнерства между Украиной, Норвегией и компанией Kongsberg.

"Это также открывает новые возможности для сотрудничества украинских и норвежских инженеров — повышение эффективности уже имеющегося вооружения и внедрение инноваций", — подытожил Умеров.

Отметим, Kongsberg Defence & Aerospace – один из ведущих мировых производителей в сфере оборонных и аэрокосмических систем. Украинские государственные и частные оборонные предприятия уже реализуют ряд общих проектов с компанией.

В феврале президент компании Эйрик Ли рассказывал, что первоочередной задачей является увеличение производства ракет по украинской технологии.

Мы ведем тесные переговоры с промышленностью Украины по созданию совместного предприятия. Первоочередной задачей является увеличение производства ракет для нашей системы ПВО в Украине . по украинской технологии. Речь идет о серийном производстве ракет, то есть сотнях. Мы планируем создать совместные предприятия в течение нескольких месяцев ", — отметил Ли.