Производитель боеприпасов для NASAMS планирует создать предприятие в Украине

Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace, производящая ракеты для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, планирует открыть предприятие в Украине.

Об этом заявил президент компании Эйрик Ли, пишет Euractiv.

По его словам, первоочередной задачей является увеличение производства ракет по украинской технологии. Речь идет о серийном производстве сотен единиц боеприпасов.

Мы ведем тесные переговоры с промышленностью Украины по созданию совместного предприятия. Первоочередной задачей является увеличение производства ракет для нашей системы ПВО в Украине по украинской технологии. Речь идет о серийном производстве ракет, то есть сотнях. Мы планируем создать совместные предприятия в течение нескольких месяцев", — отметил Ли.

Компания Kongsberg планирует создать совместные предприятия в течение нескольких месяцев. Ли отметил, что это не только экономический проект, но и важный шаг по развитию оборонной промышленности Украины.

"В долгосрочной перспективе Украина может стать частью глобальной цепи поставок ракет для систем ПВО", — пояснил он.

Несмотря на то, что некоторые компании избегают выхода на украинский рынок из-за рисков безопасности, Kongsberg видит значительный потенциал сотрудничества.

Ли и отмечает, что в Украине сейчас происходит много инноваций, и его компания хочет быть частью этого процесса.

Спрос на системы ПВО растет

По словам президента Kongsberg, рост спроса на ракеты для NASAMS наблюдался еще до начала полномасштабной войны. Поэтому компания расширила производственные мощности в Норвегии, США и Австралии.

В то же время, из-за обострения ситуации в Европе и Тихоокеанском регионе интерес к противовоздушной обороне только увеличивается. Kongsberg продолжает развивать глобальную цепь снабжения и заключать долгосрочные контракты с производителями боеприпасов.

"Ни одна отрасль не хочет торговых войн. Наша реакция на это — снижение рисков путем создания производственных мощностей в США с местными работниками и цепью поставок в США, что как бы решит эту проблему", — подытожил Ли.

Также добавим, что еще одна компания – американская Northrop Grumman планирует производить боеприпасы среднего калибра на территории Украины в рамках проекта, финансируемого "украинскими долларами".