Американский оборонный гигант Northrop Grumman планирует производить в Украине боеприпасы

Американская оборонная компания Northrop Grumman планирует производить боеприпасы среднего калибра на территории Украины в рамках проекта, финансируемого "украинскими долларами".

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Об этом сообщил представитель компании, передает издание Breaking Defense.

Отмечается, что, несмотря на то, что несколько европейских оборонных компаний взяли на себя обязательства по крупномасштабным производственным программам на территории Украины, соглашение о совместном производстве Northrop является первым публично признанным соглашением между премьер-министром обороны США и украинским правительством по производственному проекту на территории Украины.

"Мы работаем в Украине над производством боеприпасов среднего калибра. Это наш первый проект, уплаченный "украинскими долларами". Мы стремимся распространить его на танковые боеприпасы, 155-мм и другие", - сказал директор международного бизнеса сектора оборонных систем Northrop Дэйв Бартелл.

Строительство оборонных заводов в Украине

Американские оборонные компании отстают от своих европейских коллег в заключении соглашений о совместном производстве оружия внутри Украины. Ранее в июне немецкая компания Rheinmetall объявила о планах открытия завода по производству боевых машин пехоты Lynx в Украине в ближайшем будущем и заявила, что ведет переговоры с украинскими поставщиками о новом совместном предприятии по производству артиллерийских боеприпасов в стране.

В этом месяце франко-немецкий производитель KNDS и украинская фирма KZVV подписали контракт на производство в Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Ранее усилия США по совместному производству для поддержки потребностей Украины были сосредоточены на производстве американского оружия в границах союзников по НАТО в Восточной Европе – например, соглашение 2023 года между Lockheed Martin и Raytheon по производству противотанковых ракет Javelin в Польше – и не делали оружие на территории Украины, которая была бы значительно более уязвима для нападения России.

Однако в последние месяцы правительство США активизировало усилия по прямому сотрудничеству с оборонным сектором Украины. В декабре Белый дом провел конференцию по оборонно-промышленной базе Украины, в которой приняли участие 350 представителей правительств США и Украины, а также соответствующих оборонных отраслей, в результате которой страны подписали Заявление о намерениях совместного производства и обмена техническими данными для удовлетворения неотложных потребностей Украины в производстве боеприпасов, систем противовоздушной обороны, ремонте и материально-техническом обеспечении.

Программа "Украинское оборонное предприятие", о которой было объявлено в мае, будет опираться на доллары иностранного военного финансирования в законопроекте о дополнительном финансировании Украины на сумму 60,8 миллиарда долларов, принятом в апреле, а также финансирование из предыдущих оборонных бюджетов, сообщает Inside Defense.

Напомним, 13 июня президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности, в котором говорится о необходимости оборонно-промышленного сотрудничества, включая совместную разработку, совместное производство и обеспечение потребностей оборонно-промышленной базы Украины.

Фото: ua.depositphotos.com