Американський оборонний гігант Northrop Grumman планує виробляти в Україні боєприпаси

Американська оборонна компанія Northrop Grumman планує виробляти боєприпаси середнього калібру на території України в рамках проєкту, який фінансують "українські долари".

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Про це повідомив представник компанії, передає видання Breaking Defense.

Зазначається, що незважаючи на те, що кілька європейських оборонних компаній взяли на себе зобов'язання щодо великомасштабних виробничих програм на території України, угода про спільне виробництво Northrop є першою публічно визнаною угодою між прем'єр-міністром оборони США та українським урядом щодо виробничого проєкту на території України.

"Ми працюємо в Україні над виробництвом боєприпасів середнього калібру. Це наш перший проєкт, який сплачено "українськими доларами". Ми прагнемо поширити його на танкові боєприпаси, 155-мм та інші", - сказав директор міжнародного бізнесу сектору оборонних систем Northrop Дейв Бартелл.

Будівництво оборонних заводів в Україні

Американські оборонні компанії відстають від своїх європейських колег в укладанні угод про спільне виробництво зброї усередині України. Раніше у червні німецька компанія Rheinmetall оголосила про плани щодо відкриття заводу з виробництва бойових машин піхоти Lynx в Україні в найближчому майбутньому та заявила, що веде переговори з українськими постачальниками про нове спільне підприємство з виробництва артилерійських боєприпасів у країні.

Також цього місяця франко-німецький виробник KNDS та українська фірма KZVV підписали контракт на виробництво в Україні артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Раніше зусилля США щодо спільного виробництва для підтримки потреб України були зосереджені на виробництві американської зброї в межах кордонів союзників по НАТО у Східній Європі – наприклад, угода 2023 року між Lockheed Martin та Raytheon щодо виробництва протитанкових ракет Javelin у Польщі – і не робили зброю на території України, яка була б значно вразливішою для нападу Росії.

Проте в останні місяці уряд США активізував зусилля щодо прямої співпраці з оборонним сектором України. У грудні Білий дім провів конференцію з оборонно-промислової бази України, у якій взяли участь 350 представників урядів США та України, а також відповідних оборонних галузей, у результаті якої країни підписали Заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними для задоволення нагальних потреб України у виробництві боєприпасів, систем протиповітряної оборони, ремонті та матеріально-технічному забезпеченні.

Програма "Українське оборонне підприємство", про яку було оголошено у травні, спиратиметься на долари іноземного військового фінансування у законопроєкті про додаткове фінансування України на суму 60,8 мільярда доларів, ухваленому у квітні, а також фінансування з попередніх оборонних бюджетів, повідомляє Inside Defense.

Нагадаємо, 13 червня президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду, в якій йдеться про необхідність оборонно-промислового співробітництва, включаючи спільну розробку, спільне виробництво та забезпечення потреб оборонно-промислової бази України.

Фото: ua.depositphotos.com