У США відкрили завод, який вироблятиме артилерійські снаряди для України

Пентагон в місті Мескіт (штат Техас) відкрив новий збройовий завод General Dynamics з виробництва артилерійських боєприпасів, які постачатимуть в Україну: там планують виробляти близько 30 тисяч 155-мм снарядів на місяць.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що завод розташований в промисловій зоні недалеко від Далласа і його почали будувати після вторгнення Росії в Україну.

Американська оборонна компанія General Dynamics змогла звести завод приблизно через 10 місяців після початку будівництва завдяки фінансуванню від Конгресу та допомозі компанії Repkon.

Інвестиції у нове оборонне підприємство становили у понад $500 млн.

Завод обладнаний трьома виробничими лініями. Він забезпечить близько 350 робочих місць, коли вийде на повну виробничу потужність.

Планується, що на підприємстві щомісяця вироблятимуть близько 30 тисяч снарядів для 155-міліметрових гаубиць. Два інші заводи у США сумарно виробляють близько 36 тисяч снарядів на місяць.

Водночас Пентагон планує виготовляти 100 тисяч снарядів на місяць до кінця 2025 року, щоб забезпечити потреби ЗСУ.

Снаряди для ЗСУ

Попит на 155-мм артилерійські снаряди різко зріс після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Але запаси союзників для власної оборони вичерпались через передачу допомоги ЗСУ, яким доводиться випускати тисячі снарядів на добу, щоб стримати окупантів.

Нагадаємо, навесні 2023 року Євросоюз пообіцяв Україні 1 млн снарядів протягом 12 місяців. Проте після досягнення згоди виникла суперечка стосовно того, де ці боєприпаси брати. Премʼєр-міністр Польщі розповідав, що в Європі немає необхідної кількості снарядів, тому їх треба закуповувати за межами блоку.

Ідея закупівлі 800 тисяч снарядів у кількох країн була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі 26 лютого. Уже в березні Союзники України підготували майже всі кошти, які знадобляться для ініціативи під керівництвом Чехії щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України.

Фіала сказав, що пропозицію його країни можуть підтримати 15 країн, але не назвав їх.

"За нашими оцінками, у 2025 році в Європі та Україні має бути достатнє виробництво боєприпасів, але нам потрібно подолати період до цього часу. Чеська ініціатива – це спосіб, яким європейські держави можуть це зробити", - сказав він.

Президент Чехії Петр Павел в інтервʼю німецькому телеканалу ARD розповів, що перші 180 тисяч боєприпасів будуть доставлені в Україну в червні і вже є контракти на ще п’яти-шестизначну кількість снарядів.