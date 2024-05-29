Rheinmetall отримала велике замовлення на боєприпаси для системи ППО Skynex

Європейська країна замовила у німецького виробника Rheinmetall постачання 35-мм боєприпасів AHEAD для протиповітряної оборонної системи Skynex. Загальна вартість контракту оцінюється у сотні мільйонів євро. Буде виготовлено сотні тисяч снарядів.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Система Skynex посилює захист збройних сил замовника від загроз з повітря. Вона базується на протиповітряній обороні з використанням артилерійських гармат, що робить її особливо ефективною для протидії цілям на малих відстанях, де керована зброя застосовується менш доцільно.

Використання 35-мм боєприпасів AHEAD, розроблених Rheinmetall спеціально для цієї системи, є значно дешевшим, ніж аналогічні ракетні комплекси. Крім того, після пострілу артилерійські боєприпаси не можуть бути збиті або зброєю радіоелектронної боротьби, на відміну від керованих ракет.

Це нове замовлення підкреслює провідну роль Rheinmetall у розробці та виробництві високоефективних боєприпасів для протиповітряної оборони в Європі.

Rheinmetall побудує в Україні завод з виробництва ППО

Rheinmetall планує відкрити в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах протиповітряної оборони.

Зазначається, що наразі точна дата початку будівництва спільного підприємства не оголошена. За словами керівника компанії Арміна Паппергера, пройде щонайменше 1-2 роки до початку виробництва.

Підприємство також функціонуватиме як ремонтна база для зенітних систем, які Німеччина передала Україні, зокрема IRIS-T SL, Skynex 30 та Gepard.

Відомо, що Rheinmetall планує створити в Україні щонайменше чотири збройові заводи з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зброї ППО.

Проте, вже зараз Україна разом з Rheinmetall виробляють зброю для ЗСУ. Підприємства знаходяться в Україні, а Німеччина постачає для них комплектуючі, повідомив директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін