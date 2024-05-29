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Rheinmetall отримала велике замовлення на боєприпаси для системи ППО Skynex
Європейська країна замовила у німецького виробника Rheinmetall постачання 35-мм боєприпасів AHEAD для протиповітряної оборонної системи Skynex. Загальна вартість контракту оцінюється у сотні мільйонів євро. Буде виготовлено сотні тисяч снарядів.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Система Skynex посилює захист збройних сил замовника від загроз з повітря. Вона базується на протиповітряній обороні з використанням артилерійських гармат, що робить її особливо ефективною для протидії цілям на малих відстанях, де керована зброя застосовується менш доцільно.
Використання 35-мм боєприпасів AHEAD, розроблених Rheinmetall спеціально для цієї системи, є значно дешевшим, ніж аналогічні ракетні комплекси. Крім того, після пострілу артилерійські боєприпаси не можуть бути збиті або зброєю радіоелектронної боротьби, на відміну від керованих ракет.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Це нове замовлення підкреслює провідну роль Rheinmetall у розробці та виробництві високоефективних боєприпасів для протиповітряної оборони в Європі.
Rheinmetall побудує в Україні завод з виробництва ППО
Rheinmetall планує відкрити в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах протиповітряної оборони.
Зазначається, що наразі точна дата початку будівництва спільного підприємства не оголошена. За словами керівника компанії Арміна Паппергера, пройде щонайменше 1-2 роки до початку виробництва.
Підприємство також функціонуватиме як ремонтна база для зенітних систем, які Німеччина передала Україні, зокрема IRIS-T SL, Skynex 30 та Gepard.
Відомо, що Rheinmetall планує створити в Україні щонайменше чотири збройові заводи з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зброї ППО.
Проте, вже зараз Україна разом з Rheinmetall виробляють зброю для ЗСУ. Підприємства знаходяться в Україні, а Німеччина постачає для них комплектуючі, повідомив директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін