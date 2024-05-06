Rheinmetall поставить в Україну "сотні тисяч" снарядів, серед них – прототипи боєприпасів з дальністю 100 км

Генеральний директор німецького збройного концерну Rheinmetall Армін Паппергер оголосив, що у 2024 році компанія надішле в Україну "сотні тисяч снарядів", серед яких також будуть прототипи артилерійських боєприпасів з дальністю 100 км.

Про це повідомляє видання Handelsblatt.

На заході, який був організований Асоціацією ділових журналістів у Дюссельдорфському промисловому клубі, Паппергер розповів, що Rheinmetall не бачить сенсу будувати завод за мільярд євро, який міг би виробляти 10 тисяч танків, проте замовлень на них практично не було б.

Із боєприпасами ситуація інша. За словами Паппергера, наразі концерн зосередився у тому числі і на виробництві артилерійських снарядів.

"Артилерія змінює правила гри", - говорить глава Rheinmetall, маючи на увазі війну в Україні. Цього року компанія доставить в Україну "сотні тисяч снарядів". Поставка буде включати прототипи артилерійських снарядів із дальністю 100 кілометрів.

Він повідомив, що до повномасштабного російського вторгнення в Україну потужність Rheinmetall становила близько 70 000 снарядів на рік. Цього року очікується удесятеро більше - 700 000.

Паппергер зазначив, що Росія використовує велику кількість артилерійських боєприпасів. Україна ж може відповісти на ці атаки лише в обмеженому обсязі – через нестачу того, чим стріляти.

"Західний світ не готовий до звичайної війни", - говорить Паппергер.

Як у Європі, так і в США потужності з виробництва артилерійських боєприпасів в останні роки поступово скорочуються, тому Rheinmetall шукає можливості для вирішення ситуації.

Rheinmetall планує побудувати в Україні чотири заводи

Німецький виробник зброї Rheinmetall планує створити в Україні щонайменше чотири збройові заводи з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зброї ППО.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Точні обсяги виробництва поки невідомі, але у компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік.

Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

У грудні 2023 року стало відомо, що Rheinmetall планує випустити першу бронетехніку в Україні в 2024 році.