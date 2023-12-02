Rheinmetall планує випустити першу бронетехніку в Україні в 2024 році

Німецький виробник зброї Rheinmetall AG хоче побудувати свою першу бронетехніку в Україні наступного року, заявив виконавчий директор Армін Паппергер, цитований німецьким журналом WirtschaftsWoche.

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Про це пише Reuters.

Паппергер сказав, що очікує угоди з Україною щодо будівництва броньованих транспортних машин Fuchs та бойових машин піхоти Lynx на початку наступного року.

"Після підписання контракту ми хочемо виготовити перший Fuchs протягом шести-семи місяців, а перший Lynx протягом 12-13 місяців", – сказав він.

Хоча Україна значною мірою покладається на фінансову та військову підтримку Заходу, який влив зброю на десятки мільярдів доларів після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, але Київ також хоче спробувати зменшити свою залежність від західної допомоги, створити додатковий поштовх для економіки та прискорити постачання боєприпасів на фронт для підтримки свого контрнаступу проти більшої російської армії.

Українські чиновники сподіваються, що співпраця із західними виробниками зброї може допомогти відродити вітчизняну збройову промисловість, яка страждала від неефективності та відсутності прозорості роками до вторгнення Росії.

Співпраця "Укроборонпрому" та Rheinmetall

Україна оголосила про створення спільного оборонного підприємства з Rheinmetall AG ще у жовтні для надання допомоги у місцевому виробництві деякого ключового обладнання, а також для обслуговування та ремонту західної зброї, надісланої до Києва проти повномасштабного вторгнення Росії.

При цьому, Rheinmetall оголосила про укладення угоди щодо стратегічної співпраці з "Укроборонпромом" у травні поточного року. Цією угодою передбачено створення спільного підприємства.

Після цього оголошення в Росії пролунали погрози на адрсу Rheinmetall. Зокрема, речниця Міністерства закордонних справ країни-агресорки Марія Захарова заявила, що такий завод в Україні буде "законною ціллю" для російської армії.

На це гендиректор концерну Армін Паппергер сказав про готовність Rheinmetall захищати своє підприємство, зокрема системами протиповітряної оборони власного виробництва.