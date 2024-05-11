Чехія надасть €750 тисяч на розвиток лісової галузі України

В рамках проєкту "Посилення потенціалу України у сфері моніторингу лісів для приведення його у відповідність до стандартів ЄС" Чехія виділить 750 тисяч євро для розвитку української лісової галузі.

Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль.

"Чесько-Українське партнерство виходить на новий рівень. Розпочинаємо спільний проєкт щодо посилення потенціалу України у сфері моніторингу лісів, відповідно до європейських стандартів", - йдеться в його повідомленні.

Він зазначив, що мета даного проєкту - підтримати якість та комплексність системи моніторингу лісів в Україні і таким чином сприяти підвищенню якості даних.

Зазначається, що під час офіційної зустрічі з директором Інституту лісового господарства Чехії (ÚHÚL) Мареком Млкусеком сторони обговорили деталі співпраці між Україною та Чехією в рамках проєкту "Посилення потенціалу України у сфері моніторингу лісів для приведення його у відповідність до стандартів ЄС".

Співпраця передбачає, зокрема:

розробку програмного забезпечення для збору даних під час лісовпорядкування UKRTAX з використанням методів ДЗЗ та обробки даних, зокрема - супутникових даних COPERNICUS та LANDSAT;

обладнання робочих місць ДЗЗ/GIS на базі ВО "Укрдержліспроект" (комп'ютерне обладнання та навчання фахівців);

створення спеціалізованої аудиторії для ДЗЗ/GIS на базі НУБіП (комп'ютерне обладнання та оновлення навчальних модулів).

"Чехія - наш надійний партнер на шляху відновлення та сталого розвитку, а даний захід став початком нового етапу співпраці", - розповів Смаль.

Він також зазначив, що наступним кроком буде підписання меморандуму про взаєморозуміння між Держлісагентством, Українським науково-дослідним інститутом лісівництва і агромеліорації ім. Г.М. Висоцького, ВО "Укрдержліспроект", Національним університетом біоресурсів та природокористування України та Інститутом лісового господарства Чехії.

Нагадаємо, Україна також розробляє нові механізми підтримки для молочної галузі – триває розробка нових підходів до підтримки своїх виробників та переробників молока для забезпечення конкурентоспроможності на європейському ринку. Ключова мета держави - створення умов, які б дозволили національним виробникам працювати на рівних з європейськими компаніями, які отримують значну підтримку від своїх урядів та ЄС.

Крім цього повідомлялося, що Мінагрополітики України підписало меморандум з компаніями "Сингента" і "Н.С.Т. Україна" щодо співробітництва в аграрній та інформаційно-цифровій сферах.

Також додамо, що Україна і Словаччина підписали Меморандум про поглиблення співпраці в атомній галузі та обговорили розвиток інфраструктурних проектів Східноєвропейського енергетичного хабу.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України і Міністерство клімату, енергетики і комунальних послуг Данії уклали домовленості про партнерство у сфері відновлюваних джерел енергії з особливим акцентом на біогазі. Цей напрямок буде включено до Програми енергетичного партнерства Україна-Данія (UDEPP).