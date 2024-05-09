Україна розробляє нові механізми підтримки для молочної галузі

Україна розробляє нові підходи до підтримки своїх виробників та переробників молока для забезпечення конкурентоспроможності на європейському ринку. Ключова мета держави - створення умов, які б дозволили національним виробникам працювати на рівних з європейськими компаніями, які отримують значну підтримку від своїх урядів та ЄС.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, пише "Укрінформ".

За його словами, однією з пропонованих мір є використання державних гарантій для підтримки проектів у молочному секторі. Україна також прагне до взаємодії з європейськими партнерами на галузевому та державному рівнях для розвитку цього напрямку.

"Лише один з багатьох необхідних кроків - збільшення з 30 квітня до 150 млн гривень максимальної суми підтримки виробників молока у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%". Для кредитів на інвестиційні цілі (а це і про будівництво корівників та закупівлю тварин) передбачена пільгова ставка - 5 чи 7%, залежно від типу підприємства. А збільшення суми можливого кредиту - це вже про розбудову великого товарного виробництва, яке може бути економічно ефективним", - пояснив посадовець.

Важливим кроком у цьому контексті стало підписання Меморандуму про взаєморозуміння між українською асоціацією СМПУ та європейською асоціацією EDA, що передбачає взаємну підтримку та діалог для інтеграції українського молочного сектору в єдиний європейський ринок.

"У межах профільних асоціацій та об’єднань уже ведеться така робота. Однозначно, з точки зору переговорних команд, окрім представників держави, у перемовинах мають брати участь і представники бізнесу. Логічно, що через неможливість залучити до переговорного процесу сотні суб'єктів господарювання, виробники в цих командах мають бути представлені через свої асоціації. І ми розуміємо: якщо сектори (європейські та українські) між собою домовляться, то бюрократія - і з європейського, і з українського боку - ці домовленості затвердить", - наголосив Висоцький.

Він додав, що основні напрями співпраці включають вільну торгівлю молочними продуктами, захист інвестицій в Україні, спільну розробку "дорожньої карти" для довгострокової інтеграції, а також обговорення участі України в майбутній Спільній аграрній політиці ЄС (CAP27).

Вдвічі збільшено ліміт на кредити для виробників тваринницької галузі

Окрім цього, уряд цією постановою також вдвічі збільшив ліміт кредитування для тваринництва до 150 мільйонів гривень. При цьому, на початку квітня аграрії просили владу збільшити кредитний ліміт для молочних ферм.

"Постанова уряду підвищує кредитний ліміт за програмою "Доступні кредити 5-7-9" для аграріїв, які займаються тваринництвом, з 90 млн грн до 150 млн грн.

Тобто підприємці в галузі тваринництва зможуть майже вдвічі збільшити кредитний портфель. Це стимулюватиме розвиток галузі і сприятиме відновленню тваринництва", - йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

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