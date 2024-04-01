Аграрії просять збільшити кредитний ліміт для молочних ферм до 150 млн грн

Для того, щоб частка доданої вартості в аграрному секторі зростала, аграрії пропонують збільшити кредитний ліміт для молочних ферм до 150 мільйонів гривень.

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Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пише "Укрінформ".

Наразі кредитний ліміт становить до 90 мільйонів гривень і в аграрній раді вважають, що це замало для тих потреб, які є сьогодні у агровиробників.

"Якщо ми не можемо збільшити цю цифру для всіх аграріїв, то слід хоча б зробити це для молочнотоварних ферм, які забезпечують високу додану вартість", - зазначив Марчук.

Він додає, що на сьогоднішній день подібна програма з кредитним лімітом у 150 мільйонів гривень існує для переробних підприємств.

“Молочнотоварні підприємства - це теж про додану вартість. Вони займаються переробкою зернових культур, кормів, які споживають тварини, дають молоко. Тобто маємо натуральний продукт, продаж якого здатен підсилити бюджет України”, - розповів він.

Марчук наголосив, що молочні комплекси відіграють також важливу роль у стимулюванні переселення людей у села та сільські місцевості завдяки створенню нових робочих місць.

Він зазначив, що в умовах війни, ціни на українську агропродукцію є значно нижчими порівняно з глобальними ринковими цінами, що призводить до зменшення доходів місцевих виробників і єдина програма, яка здатна сьогодні поліпшити ситуацію для виробників, – це "доступні кредити 5-7-9%".

Які державні програми підтримки доступні для фермерів

Цього року уряд розширив перелік програм для підтримки аграріїв. Загалом у 2024 році є такі програми з підтримки сільськогосподарських виробників:

"Доступні кредити 5-7-9". Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з переробки – до 150 млн грн.

Підприємці, які обробляють до 500 га, можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом.

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом. Гранти на розвиток садів і теплиць - до 7 млн гривень або 10 млн гривень відповідно. Гроші після затвердження проєкту виплачують протягом місяця.

Компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Це стосується прокладки труб, водовідведення, дощувального обладнання. Програма актуальна для фермерів, що займаються насінництвом, садівництвом та вирощуванням овочів. В Держбюджеті на 2024 рік закладено 200 млн грн.

Компенсація вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки – до 25%. Програма запрацює в квітні 2024 року.

Окрім цього, малі фермерські господарства площею до 120 гектарів, які знаходяться на деокупованих територіях та в громадах, де відбувалися бойові дії, зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі 8 тисяч гривень на гектар.