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Аграрії просять збільшити кредитний ліміт для молочних ферм до 150 млн грн
Для того, щоб частка доданої вартості в аграрному секторі зростала, аграрії пропонують збільшити кредитний ліміт для молочних ферм до 150 мільйонів гривень.
Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пише "Укрінформ".
Наразі кредитний ліміт становить до 90 мільйонів гривень і в аграрній раді вважають, що це замало для тих потреб, які є сьогодні у агровиробників.
"Якщо ми не можемо збільшити цю цифру для всіх аграріїв, то слід хоча б зробити це для молочнотоварних ферм, які забезпечують високу додану вартість", - зазначив Марчук.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Він додає, що на сьогоднішній день подібна програма з кредитним лімітом у 150 мільйонів гривень існує для переробних підприємств.
“Молочнотоварні підприємства - це теж про додану вартість. Вони займаються переробкою зернових культур, кормів, які споживають тварини, дають молоко. Тобто маємо натуральний продукт, продаж якого здатен підсилити бюджет України”, - розповів він.
Марчук наголосив, що молочні комплекси відіграють також важливу роль у стимулюванні переселення людей у села та сільські місцевості завдяки створенню нових робочих місць.
Він зазначив, що в умовах війни, ціни на українську агропродукцію є значно нижчими порівняно з глобальними ринковими цінами, що призводить до зменшення доходів місцевих виробників і єдина програма, яка здатна сьогодні поліпшити ситуацію для виробників, – це "доступні кредити 5-7-9%".
Які державні програми підтримки доступні для фермерів
Цього року уряд розширив перелік програм для підтримки аграріїв. Загалом у 2024 році є такі програми з підтримки сільськогосподарських виробників:
- "Доступні кредити 5-7-9". Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з переробки – до 150 млн грн.
- Підприємці, які обробляють до 500 га, можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом.
- Гранти на розвиток садів і теплиць - до 7 млн гривень або 10 млн гривень відповідно. Гроші після затвердження проєкту виплачують протягом місяця.
- Компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Це стосується прокладки труб, водовідведення, дощувального обладнання. Програма актуальна для фермерів, що займаються насінництвом, садівництвом та вирощуванням овочів. В Держбюджеті на 2024 рік закладено 200 млн грн.
- Компенсація вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки – до 25%. Програма запрацює в квітні 2024 року.
Окрім цього, малі фермерські господарства площею до 120 гектарів, які знаходяться на деокупованих територіях та в громадах, де відбувалися бойові дії, зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі 8 тисяч гривень на гектар.