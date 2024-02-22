Виробництво сільськогосподарської техніки в Україні: сьогодення та потенціал

Українські виробники сільськогосподарської техніки та інвестори, які ще тільки придивляються до цієї галузі, мають підстави для оптимізму щодо долі та розвитку бізнесу. Звичайно, якщо не зважати на поточний фактор війни.

Джерела розвитку ринку сільськогосподарської техніки

Україна є країною з потужним аграрним сектором, що напередодні широкомасштабної агресії обробляв 29 млн га посівних площ. Ємність внутрішнього ринку сільськогосподарської техніки залежить від потреб та можливостей фермерів і становить $2,2-3,5 млрд у різні роки. Під час повномасштабного вторгнення росії у 2022 р. ємність українського ринку агротехніки знизилась на 21 % від показників попереднього періоду до $2,6 млрд., що стало відображенням стану агросектору країни.

Крім потужного аграрного сектору, другим каталізатором розвитку виробництва обладнання для АПК на території України є наявність значного експортного потенціалу у цієї продукції. З українською технікою добре знайомі аграрії Молдови, Польщі, Литви, Болгарії, Румунії, Грузії, інших економічно та технологічно близьких країн. Та й більш розвинені економіки не закриті для налагодження галузевих каналів збуту. Вироблені в Україні трактори та навісне обладнання вже експортуються до Німеччини та Туреччини, збиральна техніка постачається у Францію, а елеваторне обладнання – до Китаю, США та Ізраїлю.

Ретроспектива ринку сільськогосподарської техніки

Незважаючи на описані вище підстави для розвитку, ринок сільськогосподарської техніки досить довгий час перебував у стані занепаду. Так, грошова ємність цієї сфери бізнесу зменшувалася у 2018 році – на 13%, у 2019-му – на 16%, у 2020-му – на 14%. Але потреба аграріїв у техніці нікуди не зникала, тому відтермінований попит накопичувався. Після зняття антиковідних обмежень галузь отримала друге дихання, що спричинило зростання продажів сільськогосподарської техніки відразу на 54% в 2021 році у порівнянні з 2020 р. Проте зростання ринку сільгосптехніки було майже цілком забезпечено за рахунок імпорту – постачання обладнання з-за кордону збільшилося на 55%.У той же період українські виробники значно підвищили свої фінансові показники, які були отримані в основному на експортних поставках. Так, техніки вироблено за 2021 рік на $157 млн, а за кордон продано на $140,5 млн. Навіть з урахуванням фактору реекспорту, наявні дані свідчать про витіснення вітчизняних промисловців з власного ринку іноземними конкурентами.

Техніки вироблено за 2021 рік на $157 млн, а за кордон продано на $140,5 млн.

Ринок сільськогосподарської техніки в умовах повномасштабної війни

Початок широкомасштабної агресії Росії проти України шокував ринок сільськогосподарської техніки. За підсумками 2022 року грошова ємність ринку стиснулася на 21%. Найбільших втрат зазнали сегменти: навісного обладнання – мінус 50%, іригаційної техніки – мінус 40%, збиральних машин – мінус 37%. Водночас ємність сегментів тракторів та обладнання для елеваторів не постраждала, а навіть дещо зросла. Причинами цього можуть бути: попит з боку релокованих підприємств, потреби сил оборони країни, необхідність перебудови зернової логістики.

Внаслідок обстрілів та окупації пошкоджені або втрачені деякі виробничі потужності. Так, лідер з виробництва української збиральної техніки – підприємство «Бердянські жниварки» наразі окуповане. Харківський тракторний завод зазнав ворожих ударів, про його теперішній стан і діяльність не розголошується з міркувань безпеки.

Перспективи ринку сільськогосподарської техніки

Через воєнні матеріальні збитки на ринку сільськогосподарської техніки в Україні знову формується відтермінований попит. За даними Київської школи економіки, станом на квітень 2023 року в нашій країні пошкоджено або зруйновано 109,6 тис. одиниць сільгосптехніки на суму понад $4,7 млрд. Найбільше втрачено: тракторів — на $2 млрд; сівалок — на $647 млн; борін — на $442 млн. Необхідність відновлення цього парку стане однією з головних рушійних сил розвитку галузі у найближчі роки. Суб’єктам ринку, інвесторам та уряду вже зараз варто створювати умови для старту відновлення, не чекаючи перемоги у війні.

З метою забезпечення конкурентоздатності на внутрішньому та експортному ринках експерти рекомендують шукати співпраці з іноземними партнерами. Адже організація сучасного машинобудівного підприємства потребує великих капіталовкладень, можливості придбання та втілення передових технологій.

Експерти ринку вважають основною перевагою українського виробника порівняльно низьку ціну техніки при задовільній якості. Найбільш перспективними для організації експорту є найближчі європейські сусіди - Молдова, Румунія, Болгарія, Польща, Латвія, Литва, Угорщина. В цих країнах, що нарощують свої інвестиції у аграрний сектор, українська техніка вже відома та користується попитом.

На думку діючих виробників сільгосптехніки, уряд може підтримати галузь шляхом:

часткової компенсації аграріям вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва;

компенсації витрат на участь у міжнародних виставках;

надання консалтингових послуг з підвищення ефективності виробництва.

З детальним аналізом ринку сільськогосподарської техніки в умовах повномасштабної війни можна ознайомитися за посиланням. Дослідження здійснено компанією Про-Консалтінг на замовлення Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту Дія.Бізнес за підтримки програми міжнародної співпраці EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП, яка спільно фінансується ЄС та урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. GIZ Ukraine.

фото: ua.depositphotos.com