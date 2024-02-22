Производство сельскохозяйственной техники в Украине: настоящее и потенциал

Украинские производители сельскохозяйственной техники и инвесторы, еще только присматривающиеся к этой отрасли, имеют основания для оптимизма относительно судьбы и развития бизнеса. Конечно, если не считать текущего фактора войны.

Источники развития рынка сельскохозяйственной техники

Украина является страной с мощным аграрным сектором, который накануне широкомасштабной агрессии обрабатывал 29 млн. га посевных площадей. Емкость внутреннего рынка сельскохозяйственной техники слежит от потребностей и возможностей фермеров и составляет $2,2-3,5 млрд в разные годы. Во время полномасштабного вторжения России в 2022 г. емкость украинского рынка агротехники снизилась на 21% от показателей предыдущего периода до $2,6 млрд., что явилось отражением состояния агросектора страны.

Кроме мощного аграрного сектора, вторым катализатором развития производства оборудования для АПК на территории Украины есть наличие значительного экспортного потенциала у этой продукции. С украинской техникой хорошо знакомы аграрии Молдовы, Польши, Литвы, Болгарии, Румынии, Грузии, других экономически и технологически близких стран. Да и более развитые экономики не закрыты для отладки отраслевых каналов сбыта. Производимые в Украине тракторы и навесное оборудование уже экспортируются в Германию и Турцию, уборочная техника поставляется во Францию, а элеваторное оборудование – в Китай, США и Израиль.

Ретроспектива рынка сельскохозяйственной техники

Несмотря на вышеописанные основания для развития, рынок сельскохозяйственной техники довольно долгое время находился в состоянии упадка. Так, денежная емкость этой сферы бизнеса уменьшалась в 2018 году – на 13%, в 2019-м – на 16%, в 2020-м – на 14%. Но потребность аграриев в технике никуда не исчезала, отсроченный спрос накапливался. После снятия антиковидных ограничений отрасль получила второе дыхание, что привело к росту продаж сельскохозяйственной техники сразу на 54% в 2021 году по сравнению с 2020 г. Однако рост рынка сельхозтехники был почти полностью обеспечен за счет импорта – поставка оборудования из-за рубежа увеличилась на 55% .В тот же период украинские производители значительно повысили свои финансовые показатели, полученные в основном на экспортных поставках. Так, техники произведено за 2021 год на $157 млн, а за границу продано на $140,5 млн. Даже с учетом фактора реэкспорта, имеющиеся данные свидетельствуют о вытеснении отечественных промышленников из собственного рынка иностранными конкурентами.

Техники произведено за 2021 год на $157 млн, а за границу продано на $140,5 млн.

Рынок сельскохозяйственной техники в условиях полномасштабной войны

Начало широкомасштабной агрессии России против Украины шокировало рынок сельскохозяйственной техники. По итогам 2022 г. денежная емкость рынка сжалась на 21%. Наибольшие потери понесли сегменты: навесного оборудования – минус 50%, ирригационной техники – минус 40%, уборочных машин – минус 37%. В то же время, емкость сегментов тракторов и оборудования для элеваторов не пострадала, а даже несколько возросла. Причинами этого могут быть спрос со стороны релокированных предприятий, потребности сил обороны страны, необходимость перестройки зерновой логистики.

В результате обстрелов и оккупации повреждены или потеряны некоторые производственные мощности. Так, лидер по производству украинской уборочной техники – предприятие «Бердянские жатки» оккупировано. Харьковский тракторный завод потерпел вражеские удары, о его нынешнем состоянии и деятельности не разглашается из соображений безопасности.

Перспективы рынка сельскохозяйственной техники

Из-за военного материального ущерба на рынке сельскохозяйственной техники в Украине вновь формируется отсроченный спрос. По данным Киевской школы экономики, по состоянию на апрель 2023 года в нашей стране повреждено или разрушено 109,6 тыс. единиц сельхозтехники на сумму свыше $4,7 млрд. Больше всего потеряно: тракторов — на $2 млрд; сеялок - на $647 млн; борон — на $442 млн. Необходимость обновления этого парка станет одной из главных движущих сил развития отрасли в ближайшие годы. Субъектам рынка, инвесторам и правительству уже сейчас следует создавать условия для старта обновления, не дожидаясь победы в войне.

В целях обеспечения конкурентоспособности на внутреннем и экспортном рынках эксперты рекомендуют искать сотрудничество с иностранными партнерами. Ведь организация современного машиностроительного предприятия требует больших капиталовложений, возможности приобретения и реализации передовых технологий.

Эксперты рынка считают основным преимуществом украинского производителя относительно низкую цену техники при удовлетворительном качестве. Наиболее перспективными для организации экспорта являются ближайшие европейские соседи – Молдова, Румыния, Болгария, Польша, Латвия, Литва, Венгрия. В этих странах, наращивающих свои инвестиции в аграрный сектор, украинская техника уже известна и пользуется спросом.

По мнению действующих производителей сельхозтехники, правительство может поддержать отрасль путем:

частичной компенсации аграриям стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства;

компенсации затрат на участие в международных выставках;

предоставление консалтинговых услуг по повышению эффективности производства.

С детальным анализом рынка сельскохозяйственной техники в условиях полномасштабной войны можно ознакомиться по ссылке. Исследование проведено компанией Про-Консалтинг по заказу Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, национального проекта Действие. Бизнес при поддержке программы международного сотрудничества EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП, которая совместно финансируется ЕС и правительством Германии Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. GIZ Ukraine.

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