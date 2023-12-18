В этом году экспорт агропродукции из Украины снизился на 7%

По данным Государственной таможенной службы, объем экспорта агропродовольственной продукции Украины на внешние рынки в январе-ноябре 2023 года составил 19 637 млн. долларов, что на 7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев.

Несмотря на это, агропродовольственная продукция продолжает играть ключевую роль в общем экспорте Украины, составляя 60%. Зерновые и масличные культуры, растительное масло, остатки пищевой промышленности, мясо и субпродукты составляют 87% ее стоимости.

В то же время, импорт продовольствия за 11 месяцев 2023 года вырос на 16%, до 6,217 млрд долларов США. Сохраняется структура импорта с наибольшими затратами на рыбу и морепродукты, плодово-ягодную продукцию, алкогольные и безалкогольные напитки.

Пугачев подчеркнул, что 2023 стал вызовом для украинских экспортеров из-за войны, запрета и ограничения на ввоз товаров, а также блокаду движения грузовиков на границе с Польшей, усложняя экспорт и транзит.

"Существующие препятствия приводят не только к общему снижению доходов для украинских отраслевых экспортеров, но и фактически делают неэффективными и слабопрогнозируемыми какие-либо меры внешнеэкономической деятельности", - считает ученый.

Прогнозируя развитие событий, ученые Института аграрной экономики предполагают, что в 2023 году объем агроапродовольственного экспорта будет на уровне прошлого года, но если ситуация не улучшится, в 2024 году удерживать его объемы станет значительно труднее.

Аграрии призывают отказаться от непродуманных законодательных решений

Добавим, что в ноябре Украинская зерновая ассоциация (УЗА) выразила глубокую обеспокоенность возможной полной остановкой экспорта зерна из Украины. Причиной этого является принятие Верховной Радой определенных законодательных изменений экспорта зерновых и масличных, которые вызывают противоречия в законодательстве, особенно в налоговой сфере.

УЗА особенно возмущена принятием законопроектов 10168-2 и 10169-2, которые были приняты без участия бизнес-ассоциаций, что может привести к введению правил, которые невозможно выполнить и соответственно параличу на рынке зерна и полной остановке его экспорта из Украины.

Один из спорных пунктов – предложение регистрировать налоговые накладные до момента физического экспорта зерна, что противоречит налоговому законодательству. УЗА подчеркивает, что такой подход может привести к невозможности физической поставки товара и задержек в регистрации налоговых накладных.

Согласно нововведениям, экспортировать агропродукцию, в частности зерновые и масличные, разрешено только компаниям, которые пройдут соответствующую верификацию экспортера, без налоговых задолженностей и соблюдают валютный контроль.

Поэтому УЗА заявляла, что в портах Большой Одессы безосновательно задерживают суда, загружены зерном на экспорт, в результате чего аграрии несут миллионные убытки, а государственный бюджет Украины недополучает средства. Тогда аграрии призвали власти вмешаться в ситуацию.

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