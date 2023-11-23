Непродуманные законодательные решения: УЗА обеспокоена возможной остановкой экспорта зерна

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) выразила глубокую обеспокоенность возможной полной остановкой экспорта зерна из Украины. Причиной этого является принятие Верховной Радой определенных законодательных изменений экспорта зерновых и масличных, которые вызывают противоречия в законодательстве, особенно в налоговой сфере.

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Об этом идет речь на сайте ассоциации.

Согласно сообщению, УЗА особенно возмущена принятием законопроектов 10168-2 и 10169-2, которые были приняты без участия бизнес-ассоциаций, что может привести к введению правил, которые невозможно выполнить и соответственно параличу на рынке зерна и полной остановке его экспорта из Украины.

Один из спорных пунктов – предложение регистрировать налоговые накладные до момента физического экспорта зерна, что противоречит налоговому законодательству. УЗА подчеркивает, что такой подход может привести к невозможности физической поставки товара и задержек в регистрации налоговых накладных.

"В этом случае экспортеры могут оказаться в ситуации, когда они не могут ни поставить товар, ни получить оплаты за него, чтобы зарегистрировать налоговую накладную", - отмечают в ассоциации.

Еще одна неприемлемая норма, по мнению УЗА, это — перенос проверки налогового кредита на момент физической отправки зерна на экспорт, что создает возможность для налоговых органов затягивать проверку. Это может привести к большим убыткам для экспортеров. Кроме того, эти убытки лягут на фермеров, поскольку риски будут заложены в цену закупки зерна у него.

"В таком случае, экспортер будет вынужден платить за простой судов в порту – убытки составят минимум $1,5-2 на тонне и могут достичь $50 тыс и более в сутки. Никто из экспортеров не будет еще больше идти на риск в таких условиях", – указывается в сообщении.

Законопроекты также предусматривают установление минимальных цен на экспортное зерно, которые должны быть на уровне ниже средней биржевой стоимости за предыдущие 10 дней, но в ассоциации уверяют, что такой механизм невозможно реализовать.

Также он может привести к искусственному повышению цен, что влияет на рынок зерна в Украине и негативно отражается на аграрных производителях.

Аграрии призывают отказаться от законодательных новшеств

Отмечается, что в Верховной Раде депутатами уже зарегистрирован ряд альтернативных законопроектов, которые якобы направлены на улучшение регулирования рынка зерна, тогда как зерновая отрасль в условиях войны пытается возобновить экспорт зерна, в том числе через временный гуманитарный коридор.

В УЗА считают, что недавнее введение Кабинетом министров Украины (Постановления Кабинета Министров Украины от 31 октября 2023 г. №1132 и №1133) новых правил экспорта агропродукции, которые только начинают работать, должны быть протестированы на предмет эффективности и не создавать помех для критического для государства, бюджета и обороны экспорта Украины.

Согласно нововведениям, экспортировать агропродукцию, в частности зерновые и масличные, разрешено только компаниям, которые пройдут соответствующую верификацию экспортера, без налоговых задолженностей и соблюдают валютный контроль.

Данный механизм верификации агроэкспортеров был введен Кабмином 31 октября. Предполагается, что он будет действовать до конца 2024 года. Уже 10 ноября в него были внесены первые изменения – расширены критерии отнесения экспортеров к верифицированным.

Напомним, ранее Одесская областная военная администрация постановила, что теперь загрузка судов (барж) будет происходить исключительно при проведении предварительного анализа законности происхождения зерна.

Из-за этого УЗА заявляла, что в портах Большой Одессы безосновательно задерживают суда, загружены зерном на экспорт, в результате чего аграрии несут миллионные убытки, а государственный бюджет Украины недополучает средства. Тогда аграрии призвали власти вмешаться в ситуацию.

Источник фото: ua.depositphotos.com