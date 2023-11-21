Рада намерена установить новый механизм регулирования агроэкспорта: почему бизнес против законопроектов Гетманцева

Верховная Рада во вторник приняла в первом чтении два законопроекта по усовершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту сельскохозяйственных товаров. В частности, проект закона №10168-2 поддержал 231 депутат, а №10169-2 – 253. Никто из нардепов не высказался против, однако ни одного голоса "за" не дали "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Авторами обоих документов, внесенных 6 ноября, являются трое представителей парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике - его председатель Даниил Гетманцев, первый заместитель председателя Ярослав Железняк и председатель подкомитета по вопросам таможенного дела Александр Сова.

Как отметил Железняк, оба законопроекта направлены на борьбу с "черным" зерном и невозвратом экспортерами валютной выручки. Ко второму же чтению документы должны быть значительно доработаны вместе с Министерством аграрной политики.

Речь идет об экспорте товаров с кодами УКТ ВЭД 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206, 1507, 1512, 1514, 2306. Это пшеница, рожь, их смесь (меслин), ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена рапса и подсолнечника; соевое, подсолнечное, хлопковое и рапсовое масла и их фракции; жмых и другие твердые отходы и остатки от извлечения масел.

Почему бизнес против законопроектов №10168-2 и №10169-2

В то же время против этих законопроектов выступила, в частности, Европейская Бизнес Ассоциация. Она указывает, что механизмы, заложенные в основу этих документов, будут иметь последствия, диаметрально противоположные задекларированным авторами (создание всех возможных предохранителей для предотвращения злоупотреблений и мошеннических схем в этой сфере, увеличения валютных поступлений в страну и стабильность гривны).

По оценке предпринимателей, законопроект №10168-2 фактически вводит непрозрачный, сложный и ручной механизм допуска участников рынка к экспорту аграрной продукции, что является недопустимым в стране, задекларировавшей курс на борьбу с коррупцией.

"Кроме того, предлагается изменить порядок возмещения налога на добавленную стоимость, что фактически вернет страну на десятки лет назад, когда возмещение НДС было непрогнозируемым и непредсказуемым процессом, что, в свою очередь, оттолкнет международных инвесторов", - подчеркивают ЕБА.

Бизнес считает, что принятие соответствующих изменений не приведет к ожидаемым результатам, а потенциально может обусловить осложнения и неблагоприятные рыночные условия, которые будут иметь негативное влияние на всю отрасль, особенно в нынешних условиях, учитывая критическую необходимость максимального обеспечения зернового экспорта, значительно ограниченного из-за военных действий со стороны России.

Так, законопроектами №10168-2 та №10169-2 предлагается установить новый порядок возмещения НДС, а именно возврат бюджетного возмещения в соотношении от полученной валютной выручки. По мнению ЕБА, такие правила существенно задержат бюджетное возмещение НДС, что, в свою очередь, приведет к отвлечению оборотного капитала, который является критически важным для всех участников аграрного рынка, возмещающих НДС.

"Отследить, какой именно товар был экспортирован и по какому именно товару получена валютная выручка, на практике невозможно. Это объясняется тем, что агропродукция является продукцией с родовыми признаками, которая хранится и отгружается насыпью, а не отдельными обособленными в разрезе налоговых накладных партиями", – отмечают предприниматели.

В ЕБА указывают, что это создает возможность для контролирующего органа отказывать в возмещении НДС фактически без практической возможности для налогоплательщика доказать законность НДС, заявленного к возмещению.

Это, соответственно, породит дополнительную опасность для переработчиков агропродукции, поскольку обяжет их доказывать, что вывезенное масло, шрот или шелуха, за экспорт которых возвращена валютная выручка, произведены именно из конкретной партии масличных культур, что невозможно сделать точно с учетом родовых признаков зерна, продуктов переработки и особенностей перерабатывающего процесса.

Таким образом, возмещение НДС по результатам экспорта масла, шрота или шелухи может стать дискреционным решением налогового органа и может порождать долгосрочные судебные споры, которые будут отсрочивать возврат НДС и вымывать оборотные средства.

ЕБА также указывает, что проектом закона №10169-2 устанавливается экспортная пошлина в размере 10% на товары, по которым экспортер не зарегистрировал экспортную налоговую накладную, а это может побуждать контролирующий орган к сознательному затягиванию регистрации и/или безосновательной остановке регистрации налоговой накладной для склонения экспортера к оплате экспортных пошлин.

В свою очередь, как оценивают в ассоциации, законопроекты №10168-1 и №10169-1, внесенные главой подкомитета по вопросам местных налогов и сборов финкомитета Рады Марьяном Заблоцким, будут крайне обременительны для фермеров, которые, несмотря на масштабные разрушения сельскохозяйственной инфраструктуры, минирование полей и снижение объемов производства, прилагают максимум усилий по выращиванию и хранению продукции растениеводства, обеспечивая страну продовольствием.

Инициатива депутата, напомним, предусматривает введение для агроэкспортеров необходимости открытия в банках экспортных депозитов. Впрочем, по ней парламент голосования не проводил.

Кроме того, в объединении прокомментировали и законопроекты №10168-3 и №10169-3, внесенные заместителем Гетманцева Александром Ковальчуком, также не голосовавшиеся парламентом.

По мнению ЕБА, предусмотренная ими система подтверждения происхождения сельскохозяйственной продукции в Государственном аграрном реестре нуждается в доработке, поскольку сейчас предусмотрен сложный механизм ее внедрения и функционирования.

"В частности, необходимо очень детально проработать подходы к функционированию системы, чтобы избежать ситуаций блокирования экспорта для добропорядочных компаний исключительно из-за технических ошибок/несоответствий в системе (например: налоговая накладная не может быть выписана на количество товара, превышающее лимит согласно системе, а экспорт не будет осуществлен без налоговой накладной)", - говорится в сообщении.

Что в ЕБА советуют власти

По оценкам компаний-членов Комитета зерновых и масличных культур ЕБА, принятие упомянутых законопроектов может создать коррупционные риски из-за возможного установления ручного режима регулирования экспорта, существенно усложнить рабочие процессы всех привлеченных экспортеров, привести к задержкам отправки судов и в целом поставит под угрозу возможность экспорта украинской агропродукции.

"Отдельно следует отметить, что для бизнеса критически важно понимать все потенциальные законодательные изменения, а также иметь возможность своевременно и качественно подготовиться к новым механизмам, внедряемым новыми законодательными инициативами. В противном случае такие изменения могут стать технической причиной остановки экспорта для добросовестных экспортеров", - подчеркивают в ассоциации.

Там призывают Кабинет министров и Раду обдуманно подходить к законодательным изменениям в части агроэкспорта, "принимая взвешенные, а не поспешные, противоречивые и рисковые решения", и указывают, что те же цели, что и указанные законопроекты, преследует уже введенная недавно процедура верификации субъектов АПК.

"Кроме того, на уровне разных государственных органов усилен контроль за возвратом валютной выручки в Украину. Поэтому компании-члены ЕБА предлагают дать возможность полноценно поработать уже имеющимся новым процедурам, инструментам и по опыту их работы наработать вместе с бизнесом и КМУ законодательные предложения по усовершенствованию, расширению и углублению действия этих инструментов контроля", – говорят бизнесмены.

Напомним, что отказаться от предложенных законодательных нововведений по регулированию экспорта зерна ранее призвала Украинская зерновая ассоциация. Она тоже недовольна появлением всплеска депутатских инициатив по нововведениям в регулировании этой сферы в условиях, когда на рынке уже начали действовать новые правила экспорта, введенные правительством.

По ее мнению, поспешные, несогласованные и вредные законодательные нововведения могут значительно ухудшить условия работы для ответственных и добросовестных экспортеров и отпугнуть немногих из них, готовых идти на риск и экспортировать зерно по временному гуманитарному коридору.

Упомянутый же механизм верификации агроэкспортеров отмеченного выше перечня продукции был введен Кабмином 31 октября. Предполагается, что он будет действовать до конца 2024 года. Уже 10 ноября в него были внесены первые изменения – расширены критерии отнесения экспортеров к верифицированным.

В свою очередь, Национальный банк Украины с 11 ноября вдвое сократил предельный срок возврата валютной выручки от экспорта указанного перечня товарных позиций – со 180 до 90 дней, хотя бизнес перед этим жаловался как раз на недостаточность установленного ранее периода и призывал власти не допустить его сокращения. Более того, от такого намерения призывал отказаться и комитет Рады по экономическому развитию.

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