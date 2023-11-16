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На Закарпатье появится "сухой порт": он поможет экспортировать зерно
В Закарпатской области построят "сухой порт" – мультимодальный логистический хаб, предназначенный для экспорта зерна в страны Европейского Союза. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.
По его словам, хаб, который обеспечит хранение и экспорт агропродукции, появится в селе Горонда Мукачевского района. Проект называется Horonda Platform.
Как отметил Никита, "сухой порт", в частности, будет способствовать развитию экспортного потенциала региона и страны и позволит местным агропроизводителям расширить внешние рынки.
Среди прочего проект предусматривает:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- создание возможностей для перегрузки сельхозпродукции из широкого пути на узкий;
- появление складских помещений;
- обеспечение центра контейнерами для зерна, подсолнечного масла.
Ожидается, что благодаря Horonda Platform в Закарпатье удастся создать более 200 новых рабочих мест.
В реализации проекта принимают участие итальянские инвесторы.
Экспортом зерна: вызовы для Украины
Вопрос вывоза зерна важен для Украины, ведь из-за российской агрессии страна столкнулась с рядом проблем, связанных с экспортом продовольствия.
В июле текущего года Россия заявила о прекращении участия в зерновой инициативе, после чего украинская сторона была вынуждена использовать для экспорта преимущественно автомобильный, железнодорожный и речной транспорт.
В следующем месяце были открыты временные маршруты для торговых суден, которые движутся к или из морских портов через Черное море, но мощности для экспорта таким путем все равно значительно меньшие, чем до полномасштабной войны.
Параллельно с достаточно высокой урожайностью в этом году, украинские компании не могут вывозить зерно в соседние Польшу, Словакию и Венгрию в связи с импортным запретом с их стороны. Через эти страны осуществляется только транзит. А в последние дни граница с Польшей вообще заблокирована из-за протестов.
Источник фото: ua.depositphotos.com