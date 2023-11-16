На Закарпатье появится "сухой порт": он поможет экспортировать зерно

В Закарпатской области построят "сухой порт" – мультимодальный логистический хаб, предназначенный для экспорта зерна в страны Европейского Союза. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.

По его словам, хаб, который обеспечит хранение и экспорт агропродукции, появится в селе Горонда Мукачевского района. Проект называется Horonda Platform.

Как отметил Никита, "сухой порт", в частности, будет способствовать развитию экспортного потенциала региона и страны и позволит местным агропроизводителям расширить внешние рынки.

Расположение села Горонда

Среди прочего проект предусматривает:

создание возможностей для перегрузки сельхозпродукции из широкого пути на узкий;

появление складских помещений;

обеспечение центра контейнерами для зерна, подсолнечного масла.

Ожидается, что благодаря Horonda Platform в Закарпатье удастся создать более 200 новых рабочих мест.

В реализации проекта принимают участие итальянские инвесторы.

Экспортом зерна: вызовы для Украины

Вопрос вывоза зерна важен для Украины, ведь из-за российской агрессии страна столкнулась с рядом проблем, связанных с экспортом продовольствия.

В июле текущего года Россия заявила о прекращении участия в зерновой инициативе, после чего украинская сторона была вынуждена использовать для экспорта преимущественно автомобильный, железнодорожный и речной транспорт.

В следующем месяце были открыты временные маршруты для торговых суден, которые движутся к или из морских портов через Черное море, но мощности для экспорта таким путем все равно значительно меньшие, чем до полномасштабной войны.

Параллельно с достаточно высокой урожайностью в этом году, украинские компании не могут вывозить зерно в соседние Польшу, Словакию и Венгрию в связи с импортным запретом с их стороны. Через эти страны осуществляется только транзит. А в последние дни граница с Польшей вообще заблокирована из-за протестов.

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