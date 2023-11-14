Индия упростила для Украины процедуру экспорта зерновых

Министерство сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии включило Украину в список стран, не использующих зерновые фумиганты с метилбромидом, тем самым освободив украинских экспортеров от обязательных дополнительных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Такое решение позволяет освободить отечественных экспортеров от оплаты дополнительных внутренних платежей (пени). Также они получают право экспортировать зерновые грузы при проведении дезинфекции препаратами на основе фосфида алюминия.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что ввоз украинских зерновых в Индию значительно усложнялся из-за обязательных требований по фумигации препаратами с метилбромидом со стороны индийской стороны и этот вопрос пытались решить еще с 2016 года.

Напомним, Украина тоже вводит новые правила экспорта продуктов питания, а именно - обязательную регистрацию компаний, экспортирующих продукты, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов при экспорте ключевых аграрных товаров.

Добавим, что ранее Одесская областная военная администрация постановила, что теперь загрузка судов (барж) будет происходить исключительно при проведении предварительного анализа законности происхождения зерна.

Таким образом, местные власти хотят усилить дисциплину, учет и отчетность в сфере внешнеэкономической деятельности.