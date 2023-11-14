Індія спростила для України процедуру експорту зернових

Міністерство сільського господарства і добробуту фермерів Індії включило Україну до переліку країн, які не використовують зернові фуміганти з метилбромідом, тим самим звільнивши українських експортерів від обов'язкових додаткових платежів.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що таке рішення дозволяє звільнити вітчизняних експортерів від оплати додаткових внутрішніх платежів (пені). Також вони отримують право експортувати зернові вантажі за умови проведення дезінфекції препаратами на основі фосфіду алюмінію.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що ввезення українських зернових до Індії значно ускладнювалося через обов'язкові вимоги щодо фумігації препаратами із метилбромідом з боку індійської сторони і це питання намагалися вирішити ще з 2016 року.

Нагадаємо, Україна теж запроваджує нові правила експорту продуктів харчування, а саме - обов’язкову реєстрацію компаній, що експортують продукти, щоб запобігти ухиленню від сплати податків при експорті ключових аграрних товарів.

Додамо, що раніше Одеська обласна військова адміністрація постановила, що відтепер завантаження суден (барж) відбуватиметься виключно за умови проведення попереднього аналізу законності походження зерна.

У такий спосіб місцева влада хоче посилити дисципліну, облік та звітність у сфері зовнішньоекономічної діяльності.