"Просто убрать протестующих". В Мининфраструктуры назвали способ прекратить блокаду границы

Прекратить блокаду польско-украинской границы может только правительство Польши, если оно отменит разрешение на забастовку. Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, сообщает Enkorr.

Он отметил, что протестующие не хотят искать компромиссное решение и настаивают на возвращении разрешений на перевозку для украинских компаний.

"Единственная возможность прекратить эту блокаду – это фактически решение польского правительства об отмене разрешения на эту забастовку, и просто убрать польских протестующих с дороги и открыть движение для транспортных средств", – высказался Деркач.

По его словам, Мининфраструктуры Украины сейчас проговаривает этот вопрос с польской стороной.

Забастовка в Польше: что известно

В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков и пропуская только одно такое транспортное средство в час.

Перед началом протеста они обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и частный автотранспорт.

Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Среди требований, в частности, назывались:

возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, отмененной с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года;

получить отдельную очередь в "єЧерзі" для авто на номерах ЕС;

получить отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

получить доступ к украинской системе "Шлях".

Один из организаторов стачки, предприниматель Томаш Борковский, рассказывал:

"Сейчас мой водитель, чтобы зарегистрироваться в электронной очереди в Украине, должен ехать в Украину, а ближайший срок, чтобы легально зарегистрироваться и пересечь границу назад, – это 12 дней. Так он 12 дней должен жить в машине, где-то на паркинге или просто при дороге перед пунктом пропуска, чтобы вернуться домой пустым, а если загружен, то очередь еще длиннее.

Украинский водитель может уйти домой и ждать дома. Ему не платят, потому что он сидит дома, а я своему водителю должен заплатить за каждый день, потому что он на работе. Я считаю, это нечестно по отношению к нам. Например, украинские водители, которые приезжают в Польшу, загружаются и выезжают из Польши, они не вынуждены стоять столько времени, не ждут так долго выезда".

Блокада границы: реакция Украины

В Мининфраструктуре Украины говорили о готовности к конструктивному диалогу для решения вопроса.

Позже заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что украинская сторона не будет обсуждать возможность выполнения требований польских перевозчиков.

Он пояснил, что соглашение о либерализации грузовых перевозок было ратифицировано и согласовано всеми членами Евросоюза, и подписано между Украиной и блоком, а не какой-либо отдельной страной.

А 13 ноября стало известно, что украинская сторона провела переговоры с польскими перевозчиками и официальными представителями страны касательно разблокировки границы. Тогда заместитель главы Мининфраструктуры Сергей Деркач назвал требование протестующих об отмене "транспортного безвиза" абсурдным из-за того, что они обращаются не к своему правительству, а хотят, чтобы Украина обратилась к ЕС по поводу разрешений.

Тем временем, протесты влияют на ситуацию с горючим в Украине. Как сообщил в тот же день основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, автогаза на заправках осталось на неделю.