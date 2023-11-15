"Просто прибрати протестувальників". У Мінінфраструктури назвали спосіб припинити блокаду кордону

Припинити блокаду польсько-українського кордону може лише уряд Польщі, якщо він скасує дозвіл на страйк. Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, передає Enkorr.

Він зазначив, що протестувальники не хочуть шукати компромісного рішення й наполягають на поверненні дозволів на перевезення для українських компаній.

"Єдина можливість припинити цю блокаду – це фактично рішення польського уряду про скасування дозволу на цей страйк, і просто прибрати польських протестувальників з дороги й відкрити рух для транспортних засобів", – висловився Деркач.

За його словами, Мінінфраструктури України наразі проговорює це питання з польською стороною.

Страйк у Польщі: що відомо

У понеділок, 6 листопада, польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок і пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину.

Перед стартом протесту вони обіцяли пропускати гуманітарні й військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт.

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Серед вимог, зокрема, називалися:

повернення дозвільної системи для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року;

отримати окрему чергу в "єЧерзі" для авто на номерах ЄС;

отримати окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до української системи "Шлях".

Один із організаторів страйку, підприємець Томаш Борковський, розповідав:

"Зараз мій водій,щоб зареєструватися в електронній черзі в Україні, повинен їхати в Україну, а найближчий термін, щоб легально зареєструватися і перетнути назад кордон, – це 12 днів. То він 12 днів має жити в машині, десь на паркінгу або просто при дорозі перед пунктом пропуску, щоб могти повернутися додому порожнім. А якщо завантажений, то черга ще довша.

Український водій може піти додому і чекати вдома. Йому не платять, бо він сидить вдома, а я своєму водію маю заплатити за кожен день, бо він на роботі. Я вважаю, це нечесно щодо нас. Наприклад, українські водії, які приїжджають до Польщі завантажуються і виїжджають з Польщі, вони не змушені стояти стільки часу, не чекають так довго на виїзд".

Блокада кордону: реакція України

У Мінінфраструктури України говорили про готовність до конструктивного діалогу для вирішення питання.

Пізніше заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що українська сторона не буде обговорювати можливість виконання вимог польських перевізників.

Він пояснив, що угода про лібералізацію вантажних перевезень була ратифікована та погоджена усіма членами Євросоюзу, й підписана між Україною та блоком, а не якоюсь окремою країною.

А 13 листопада стало відомо, що українська сторона провела перемовини з польськими перевізниками та офіційними представниками країни щодо розблокування кордону. Тоді заступник очільник Мінінфраструктури Сергій Деркач назвав вимогу протестувальників щодо скасування "транспортного безвізу" абсурдною через те, що вони звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулась до ЄС щодо дозволів.