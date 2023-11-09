Польська влада не змогла домовитися з перевізниками, які страйкують на кордоні

9 листопада представники польської влади провели тригодинні переговори з перевізниками, які блокують пункти пропуску на польсько-українському кордоні, проте результатів це не дало.

Про це пише видання RMF FM.

Згідно з повідомленням, перевізники сподіваються, що після сьогоднішньої зустрічі з владою процес піде краще і їхні вимоги будуть виконані, оскільки на даний час протестувальники не отримали жодних пропозицій.

Державний секретар країни Рафал Вебер визнав, що виконати основну вимогу перевізників, а саме – скасувати транспортний безвіз для українських колег Польщі не під силу і це питання має вирішуватися на рівні Брюсселя.

Видання пише, що Вебер вже ж обговорить з українською стороною питання про відновлення порожніх смуг для вантажівок, які повертаються до Польщі, та про систему реєстрації електронної черги.

Страйк польських перевізників: що відомо на сьогодні

Попри те, що протести тривають ось уже третю добу, досі не зовсім зрозуміла їхня кінцева мета. У Мінвідновлення вважають, що більшість вимог носять суто технічний характер і взагалі адресовані польському уряду, як-от вимога про заборону реєстрації іноземних компанії-перевізників на території Польщі.

Внаслідок блокування польськими протестувальниками низки автомобільних пунктів пропуску на українсько-польському кордоні заблоковано вже понад 20 тисяч транспортних засобів з обох сторін

В Мінвідновлення заявляють, що Україна з повагою ставиться до права на протест та готова до конструктивного діалогу для вирішення ситуації, але жодних офіційних вимог від протестувальників не отримували.

В будь-якому разі навіть можливість виконання озвученої вимоги щодо скасування угоди про спрощення автоперевезень українською стороною розглядатися не буде.

Нагадаємо, польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".

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