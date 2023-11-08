"Ситуація буде ускладнюватися". На виїзд із Польщі в Україну чекає тисяча вантажівок, – ДПСУ

У звʼязку з блокуванням польського кордону на виїзд в Україну очікує тисяча вантажівок. Вони стоять на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ", "Краковець – Корчова" та "Рава-Руська – Гребенне".

Про це вранці 8 листопада повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словаии, половина з цих транспортних засобів чекають на вїʼзд у напрямку пункту пропуску "Ягодин".

"Скоріш за все, ситуація буде тільки ускладнюватися, адже, як зазначали самі польські перевізники, вони планують таку довготривалу акцію. Ми ж, звісно, сподіваємося, що такі дії вони припинять якомога швидше", – висловився Демченко.

Чиновник додав, що протестувальники не блокують рух для автобусів і легкового транспорту.

Страйк польських перевізників: що відомо

У понеділок, 6 листопада, польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок і пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину.

Перед стартом протесту вони обіцяли пропускати гуманітарні й військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт.

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Серед вимог, зокрема, називалися:

повернення дозвільної системи для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року;

отримати окрему чергу в "єЧерзі" для авто на номерах ЄС;

отримати окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до української системи "Шлях".

Один з організаторів страйку, підприємець Томаш Борковський, розповідав:

"Зараз мій водій,щоб зареєструватися в електронній черзі в Україні, повинен їхати в Україну, а найближчий термін, щоб легально зареєструватися і перетнути назад кордон, – це 12 днів. То він 12 днів має жити в машині, десь на паркінгу або просто при дорозі перед пунктом пропуску, щоб могти повернутися додому порожнім. А якщо завантажений, то черга ще довша.

Український водій може піти додому і чекати вдома. Йому не платять, бо він сидить вдома, а я своєму водію маю заплатити за кожен день, бо він на роботі. Я вважаю, це нечесно щодо нас. Наприклад, українські водії, які приїжджають до Польщі завантажуються і виїжджають з Польщі, вони не змушені стояти стільки часу, не чекають так довго на виїзд".

У Мінінфраструктури України вказували про готовність до конструктивного діалогу, але жодних офіційних вимог від польських перевізників не було отримано.

У відомстві зазначали, що для вирішення ситуації, яка "шкодить інтересам обох країн", українська сторона постійно контактує з посольством у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією, а також українськими перевізниками та прикордонними службами.

Пізніше заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що українська сторона не буде обговорювати можливість виконання вимог польських перевізників.

Він пояснив, що угода про лібералізацію вантажних перевезень була ратифікована та погоджена усіма членами Євросоюзу, й підписана між Україною та блоком, а не якоюсь окремою країною.

Джерело фото: ua.depositphotos.com