"Ситуация будет усложняться". Выезд из Польши в Украину ждет тысяча грузовиков, – ГНСУ

В связи с блокировкой польской границы выезда в Украину ожидает тысяча грузовиков. Они стоят на пунктах пропуска "Ягодин – Дорохуск", "Краковец – Корчова" и "Рава-Русская – Хребенне".

Об этом утром 8 ноября сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, половина из этих транспортных средств ждут выезда в направлении пункта пропуска "Ягодин".

"Скорее всего, ситуация будет только усложняться, ведь, как отмечали сами польские перевозчики, они планируют такую долговременную акцию. Мы же, конечно, надеемся, что такие действия они прекратят как можно скорее", – высказался Демченко.

Чиновник добавил, что протестующие не блокируют движение для автобусов и легкового транспорта.

Забастовка польских перевозчиков: что известно

В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков и пропуская только одно такое транспортное средство в час.

Перед началом протеста они обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и частный автотранспорт.

Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Среди требований, в частности, назывались:

возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, отмененной с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года;

получить отдельную очередь в "єЧерге" для авто на номерах ЕС;

получить отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

получить доступ к украинской системе "Шлях".

Один из организаторов страйка, предприниматель Томаш Борковский, рассказывал:

"Сейчас мой водитель, чтобы зарегистрироваться в электронной очереди в Украине, должен ехать в Украину, а ближайший срок, чтобы легально зарегистрироваться и пересечь границу назад, – это 12 дней. Так он 12 дней должен жить в машине, где-то на паркинге или просто при дороге перед пунктом пропуска, чтобы вернуться домой пустым, а если загружен, то очередь еще длиннее.

Украинский водитель может уйти домой и ждать дома. Ему не платят, потому что он сидит дома, а я своему водителю должен заплатить за каждый день, потому что он на работе. Я считаю, это нечестно по отношению к нам. Например, украинские водители, которые приезжают в Польшу, загружаются и выезжают из Польши, они не вынуждены стоять столько времени, не ждут так долго выезда".

В Мининфраструктуре Украины указывали о готовности к конструктивному диалогу, но никаких официальных требований от польских перевозчиков не было получено.

В ведомстве отмечали, что для разрешения ситуации, "вредящей интересам обеих стран", украинская сторона постоянно контактирует с посольством в Польше, Министерством инфраструктуры Польши, Еврокомиссией, а также украинскими перевозчиками и пограничными службами.

Позже заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что украинская сторона не будет обсуждать возможность выполнения требований польских перевозчиков.

Он пояснил, что соглашение о либерализации грузовых перевозок было ратифицировано и согласовано всеми членами Евросоюза, и подписано между Украиной и блоком, а не какой-либо отдельной страной.

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