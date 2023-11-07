В Украине вводят согласование родителями выезда ребенка за границу через "Дію"

Кабинет министров в качестве эксперимента разрешил оформлять в приложении "Дія" временное разрешение на выезд из Украины ребенка, которому не исполнилось 16 лет, в сопровождении одного из родителей со стороны второго родителя.

Как сообщают Министерство цифровой трансформации, Министерство юстиции и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее предложение двух ведомств правительство согласовало на заседании 7 ноября.

Для того чтобы воспользоваться услугой, оба родителя должны иметь установленную "Дію": один из них будет посылать заявление о получении разрешения, а второй будет давать согласие в приложении в онлайн-режиме, удостоверив заявление "Дія.Підписом".

После этого данные вносятся в госреестр актов гражданского состояния, а при пересечении границы пограничники смогут проверить их онлайн. Услуга будет бесплатной, в то же время классический способ оформления согласия у нотариуса остается для родителей доступным.

Ныне получить разрешение можно исключительно оффлайн путем нотариального заверения подлинности подписи на соответствующем заявлении в присутствии обоих родителей. В то же время отмечается, что это занимает много времени и ресурсов, поскольку необходимо собирать документы и свидетельства. К тому же заверенное бумажное заявление легко потерять или где-нибудь забыть, и в таком случае разрешение нужно будет получать у нотариуса заново.

Кроме того, проблемы могут возникнуть, если второй родитель соглашается на выезд, но не имеет возможности оперативно оформить заявление, например из-за пребывания за пределами Украины или на временно оккупированной территории. Иногда отсутствует объективная возможность не только получить соответствующее согласие, но даже обратиться к нему с просьбой о его получении.

Как говорят в Минюсте, введение экспериментального проекта минимизирует финансовые затраты, сократит время для получения согласия второго родителя при организации выезда ребенка из Украины и будет способствовать реализации прав ребенка на свободу передвижения, надлежащие условия для его физического и духовного развития.

Для реализации проекта предполагается привлечь средства международной технической помощи. Обеспечить же техническую возможность для формирования заявления планируется в течение восьми месяцев со дня вступления в силу постановления правительства.

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