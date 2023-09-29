В Украине создали Госслужбу по делам детей: чем она займется

Кабинет министров создал Государственную службу по делам детей. Как сообщают Министерство социальной политики и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято 29 сентября.

Это будет центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином через министра соцполитики и который реализует госполитику в сфере защиты прав детей, социальной поддержки семей с детьми, оздоровления и отдыха детей, развития семейных форм воспитания и усыновления. Также правительство утвердило положение о новой госслужбе.

Как отмечают в министерстве, сегодня в Украине более 7,5 миллиона детей, и все они страдают от влияния российской агрессии. Также более 65 тысяч детей в Украине являются сиротами или лишены родительской опеки, и все они, независимо от того, где воспитываются - в родной или приемной семье, нуждаются в социальной поддержке.

"Сегодня мы создали орган, который будет заниматься обеспечением прав каждого ребенка, в том числе его права на жизнь в семье, и качественной работой учреждений и органов, ответственных за заботу о ребенке. Украина - не для интернатов, как справедливо отметил наш президент", - подчеркнула министр Оксана Жолнович.

По ее словам, координация органов исполнительной власти, местного самоуправления, служб по делам детей усиливается с тем, чтобы каждый ребенок "смог почувствовать родительскую любовь".

Среди ключевых задач Госслужбы по делам детей будет координация предоставления социальной поддержки и социальных услуг семьям с детьми (в том числе тем, над которыми установлена опека или попечительство), приемным семьям, семьям патронатных воспитателей, детским домам семейного типа, усыновителям.

Также служба будет осуществлять мониторинг соблюдения местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами законодательства по защите прав детей. Специалисты территориальных общин смогут получать методическую помощь по налаживанию действенной системы защиты детей в своих общинах.

Кроме того, служба будет осуществлять непосредственное взаимодействие с дипломатическими учреждениями Украины за рубежом, чтобы обеспечить соблюдение прав детей-граждан Украины и их возвращение на Родину.

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