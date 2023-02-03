ЕС поможет Украине в замене интернатов на детдома семейного типа: будет создан отдельный офис

Европейская комиссия предоставит Украине помощь в реализации реформы системы опеки и защиты детей, лишенных родительской опеки. Об этом сообщила пресс-служба президента по результатам встречи Владимира Зеленского с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в пятницу в Киеве.

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"Мы договорились с госпожой Урсулой, что Еврокомиссия поможет нам начать реформу системы опеки и защиты детей, которые, к сожалению, не имеют родительской опеки", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что вместо интернатов в Украине планируется создать систему детских домов семейного типа. По словам президента, разработку этой важной реформы будет заниматься специальный офис.

"Это не только институциональное изменение. Война подталкивает нас, поэтому это – важное цивилизационное изменение для Украины. Это совсем другое отношение к человеку, другое – правильное – отношение к семье, к обществу в целом", – указал он.

По словам главы государства, детали этой реформы, а также другие направления сотрудничества в гуманитарной сфере стали вопросами обсуждения на встрече 3 февраля с президентом Еврокомиссии команды первой леди Елены Зеленской.

Со своей стороны фон дер Ляйен отметила, что Зеленская рассказывала ей о страданиях украинских детей, оставшихся сиротами из-за российской агрессии.

"Мы не можем этого изменить, но можем предложить им утешение. Они должны жить не в каких-то учреждениях, а в семьях, чтобы они росли в любви, имели уверенность и силу в своей взрослой жизни... Мы поделимся опытом, предоставим финансовую помощь, чтобы поддержать проектирование этой стратегии", – сказала глава Еврокомиссии.

В свою очередь, в вечернем видеообращении, комментируя итоги саммита Украина – ЕС, Зеленский подчеркнул, что для него очень важным результатом стали договоренности именно в вопросе реформы детских домов, за которую будет отвечать специальный офис.

"Для меня очень важно, что есть конкретика и в таких направлениях, как, например, замена системы детских интернатов в нашей стране на другую систему, более цивилизованную и дружественную к детям, которые, к сожалению, не имеют родительской опеки. У детей должна быть семья. Воспитание детей в детских домах семейного типа – это точно гораздо лучше, чем старая система интернатов", - указал президент.

Отметим также, что в январе Зеленская представила на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе проект строительства типового жилья для детских домов семейного типа, стартовавший под эгидой ее фонда.

По ее словам, до полномасштабного вторжения РФ в Украине функционировало 1297 таких детдомов, однако часть из них была вынуждена эвакуироваться и потеряла жилье, а другие находятся в зоне постоянного риска. Также, по данным первой леди, сейчас уже есть более 1200 заявок от украинцев, которые, несмотря на войну, выразили желание усыновить ребенка и прошли соответствующее обучение.

При этом она заявляла, что Украина должна избавиться от "классических приютов с воспитателями и директорами", заменив их на воспитание в приемных и патронатных семьях, а также детских домов семейного типа, именно из-за своих обязательств по вступлению в ЕС.