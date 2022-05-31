В Украине упростили процедуру подачи документов для усыновления ребенка

Правительство приняло решение, упрощающее процедуру подачи документов для усыновления ребенка. Консультации и подачи заявок по усыновлению ребенка можно будет провести в онлайн-формате.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

"По результатам консультации, человек сможет либо убедиться в своем желании и способности быть усыновителем, либо выбрать другую форму семейного воспитания - опеку, приемную семью, детский дом семейного типа, семью патронатного воспитателя, или сделать вывод о преждевременности своего решения, что обезопасит ребенка от травматизации в результате отмены усыновления", - говорится в сообщении.

В частности, желающие взять на воспитание ребенка в семью теперь могут подать заявление в электронной форме через личный кабинет на Едином государственном вебпортале электронных услуг.

В то же время, справка о прохождении курса подготовки по вопросам воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, будет одновременно предоставляться как человеку, так и соответствующей службе по делам детей, так что ее туда не нужно будет "доносить" самостоятельно.

Напомним, 23 марта Кабмин принял решение, согласно которому дети, оставшиеся без попечения родителей, во время военного положения могут быть устроены в приемные семьи или детские дома семейного типа на условиях временного устройства.