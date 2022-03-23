Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Общество
Дата публикации

Кабмин разрешил временно устраивать в приемные семьи детей, оставшихся без родителей из-за войны

Фото: AFP
Фото: AFP

Кабинет министров принял решение, согласно которому дети, оставшиеся без попечения родителей, во время военного положения могут быть устроены в приемные семьи или детские дома семейного типа на условиях временного устройства.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Как сообщает Министерство социальной политики, также решение правительства упрощает процедуру устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, под опеку или попечительство родственников.

Для этого нужно подать заявление и копию паспорта; документы, подтверждающие семейные, родственные связи или другую связь лица с ребенком (свидетельство о крещении или другой документ, выданный религиозной организацией); справку от нарколога и психиатра о возможности воспитания ребенка; а также справку или заявление опекуна об отсутствии судимости.

На время военного положения также сделано необязательным для кандидатов в опекуны и попечители прохождение курса обучения по воспитанию детей, оставшихся без родительской опеки.

Отмечается, что из-за боевых действий и террористических обстрелов российскими войсками мирного населения и массовой эвакуации граждан растет количество детей, родители которых погибли или о судьбе и месте пребывания которых ничего неизвестно.

Однако действующие нормативные акты не давали возможности устраивать таких детей в приемные семьи. Более того, процедура взятия опеки над детьми требует такого перечня документов, который в условиях военного положения практически нереально собрать.

"Для детей, травмированных войной и потерей связи с родителями, очень важно находиться в условиях, максимально приближенных к семейным... Это обеспечит наилучшие интересы ребенка до того момента, пока не будет достоверно выяснено, что произошло с его родителями", — отметила министр Марина Лазебная.

Напомним, что, согласно последним данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, среди гражданских лиц в Украине с 24 февраля погибло из-за войны минимум 953 человека, а 1557 были ранены. По данным же украинских властей, на сегодня известно о гибели с начала полномасштабного вторжения России в Украину уже 121 ребенка и ранении 167, совокупные же данные о жертвах среди взрослых власти пока не озвучивали.

Автор:
Тимофей Беспятов