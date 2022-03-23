Кабмин разрешил временно устраивать в приемные семьи детей, оставшихся без родителей из-за войны

Кабинет министров принял решение, согласно которому дети, оставшиеся без попечения родителей, во время военного положения могут быть устроены в приемные семьи или детские дома семейного типа на условиях временного устройства.

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Как сообщает Министерство социальной политики, также решение правительства упрощает процедуру устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, под опеку или попечительство родственников.

Для этого нужно подать заявление и копию паспорта; документы, подтверждающие семейные, родственные связи или другую связь лица с ребенком (свидетельство о крещении или другой документ, выданный религиозной организацией); справку от нарколога и психиатра о возможности воспитания ребенка; а также справку или заявление опекуна об отсутствии судимости.

На время военного положения также сделано необязательным для кандидатов в опекуны и попечители прохождение курса обучения по воспитанию детей, оставшихся без родительской опеки.

Отмечается, что из-за боевых действий и террористических обстрелов российскими войсками мирного населения и массовой эвакуации граждан растет количество детей, родители которых погибли или о судьбе и месте пребывания которых ничего неизвестно.

Однако действующие нормативные акты не давали возможности устраивать таких детей в приемные семьи. Более того, процедура взятия опеки над детьми требует такого перечня документов, который в условиях военного положения практически нереально собрать.

"Для детей, травмированных войной и потерей связи с родителями, очень важно находиться в условиях, максимально приближенных к семейным... Это обеспечит наилучшие интересы ребенка до того момента, пока не будет достоверно выяснено, что произошло с его родителями", — отметила министр Марина Лазебная.

Напомним, что, согласно последним данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, среди гражданских лиц в Украине с 24 февраля погибло из-за войны минимум 953 человека, а 1557 были ранены. По данным же украинских властей, на сегодня известно о гибели с начала полномасштабного вторжения России в Украину уже 121 ребенка и ранении 167, совокупные же данные о жертвах среди взрослых власти пока не озвучивали.