Кабмін дозволив тимчасово влаштовувати у прийомні сім'ї дітей, які залишилися без батьків через війну

Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким діти, які залишилися без піклування батьків, під час воєнного стану можуть бути влаштовані у прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу на умовах тимчасового влаштування.

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Як повідомляє Міністерство соціальної політики, також рішення уряду спрощує процедуру влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування родичів.

Для цього потрібно подати заяву та копію паспорта; документи, що підтверджують сімейні, родинні зв'язки або інший зв'язок особи з дитиною (свідоцтво про хрещення або інший документ, виданий релігійною організацією); довідку від нарколога та психіатра про можливість виховання дитини; а також довідку чи заяву опікуна про відсутність судимості.

На час військового стану також зроблено необов'язковим для кандидатів у опікуни та піклувальники проходження курсу навчання з виховання дітей, які залишилися без батьківського піклування.

Зазначається, що через бойові дії та терористичні обстріли російськими військами мирного населення та масову евакуацію громадян зростає кількість дітей, батьки яких загинули або про долю та місце перебування яких нічого невідомо.

Проте чинні нормативні акти не давали змоги влаштовувати таких дітей у прийомні сім'ї. Більш того, процедура взяття опіки над дітьми вимагає такого переліку документів, який в умовах воєнного стану практично неможливо зібрати.

"Для дітей, травмованих війною та втратою зв’язку з батьками, дуже важливо знаходитись в умовах, максимально наближених до сімейних... Це забезпечить найкращі інтереси дитини до того моменту, поки не буде достеменно з’ясовано, що саме сталось з її батьками", — зазначила міністр Марина Лазебна.

Нагадаємо, що згідно з останніми даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, серед цивільних осіб в Україні з 24 лютого загинуло через війну мінімум 953 особи, а 1557 було поранено. За даними ж української влади, на сьогодні відомо про загибель з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже 121 дитини та поранення 167, сукупні ж дані про жертв серед дорослих влада поки що не озвучувала.