В Україні спростили процедуру подачі документів для усиновлення дитини

Уряд ухвалив рішення, яке спрощує процедуру подачі документів для усиновлення дитини. Консультації та подачі заявок щодо усиновлення дитини можна буде провести в онлайн-форматі.

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Про це повідомили у прес-службі Мінсоцполітики.

"За результатами консультації людина зможе або впевнитись у своєму бажанні та спроможності бути усиновлювачем, або обрати іншу форму сімейного виховання - опіку, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, сім’ю патронатного вихователя, або зробити висновок щодо передчасності свого рішення, що убезпечить дитину від травматизації внаслідок скасування усиновлення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, бажаючі взяти на виховання дитину у сім’ю тепер зможуть подати заяву в електронній формі через особистий кабінет на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг.

Водночас довідка про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, буде одночасно надаватися як людині, так і відповідній службі у справах дітей, отже її туди не потрібно буде "доносити" самостійно.

Нагадаємо, 23 березня Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким діти, які залишилися без піклування батьків, під час воєнного стану можуть бути влаштовані у прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу на умовах тимчасового влаштування.