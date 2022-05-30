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Путін підписав указ про спрощений прийом дітей-сиріт з т.зв. "ЛДНР" та України до російського громадянства
Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про набуття у спрощеному порядку російського громадянства дітьми-сиротами з так званих "ДНР", "ЛНР" та України.
Документ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
"Встановити, що діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, недієздатні особи, які є громадянами Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки або України, набувають громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку", - йдеться в указі.
Крім цього, звернутися з проханням про прийняття дитини до російського громадянства може її опікун, який має громадянство Росії, так званих "ДНР", "ЛНР" або України. З таким проханням можуть звертатись і організації, які займаються дітьми-сиротами.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощений порядок прийому до російського громадянства мешканців Запорізької та Херсонської областей України.