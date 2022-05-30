Путин подписал указ об упрощенном приеме детей-сирот из т.н "ЛДНР" и Украины в российское гражданство

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о приобретении в упрощенном порядке российского гражданства детьми-сиротами из так называемых "ДНР", "ЛНР" и Украины.

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"Установить, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, приобретают гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", - говорится в указе.

Кроме этого, обратиться с просьбой о принятии ребенка в российское гражданство может его опекун, имеющий гражданство России, так называемых "ДНР", "ЛНР" или Украины. С такой просьбой могут обращаться и организации, занимающиеся детьми-сиротами.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.