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Путин подписал указ об упрощенном приеме детей-сирот из т.н "ЛДНР" и Украины в российское гражданство
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о приобретении в упрощенном порядке российского гражданства детьми-сиротами из так называемых "ДНР", "ЛНР" и Украины.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, приобретают гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", - говорится в указе.
Кроме этого, обратиться с просьбой о принятии ребенка в российское гражданство может его опекун, имеющий гражданство России, так называемых "ДНР", "ЛНР" или Украины. С такой просьбой могут обращаться и организации, занимающиеся детьми-сиротами.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.