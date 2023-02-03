ЄС допоможе Україні у заміні інтернатів на дитбудинки сімейного типу: буде створено окремий офіс

Європейська комісія надасть Україні допомогу у реалізації реформи системи опіки та захисту дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомила пресслужба президента за результатами зустрічі Володимира Зеленського з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у п'ятницю в у Києві.

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"Ми домовилися з пані Урсулою, що Єврокомісія допоможе нам почати реформу системи опіки та захисту дітей, які, на жаль, не мають батьківського піклування", – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що замість інтернатів в Україні заплановано створити систему дитячих будинків сімейного типу. За словами президента, розробкою цієї важливої реформи опікуватиметься спеціальний офіс.

"Це не лише інституційна зміна. Війна підштовхує нас, тож це – важлива цивілізаційна зміна для України. Це зовсім інше ставлення до людини, інше – правильне – ставлення до родини, до суспільства загалом", – вказав він.

За словами глави держави, деталі цієї реформи, а також інші напрями співпраці в гуманітарній сфері, стали питаннями обговорення на зустрічі 3 лютого з президентом Єврокомісії команди першої леді Олени Зеленської.

Зі свого боку фон дер Ляєн зауважила, що Зеленська розповідала їй про страждання українських дітей, які залишилися сиротами через російську агресію.

"Ми не можемо цього змінити, але можемо запропонувати їм розраду. Вони мають жити не в якихось закладах, а в родинах, щоб вони зростали в любові, мали впевненість і силу у своєму дорослому житті... Ми поділимося досвідом, надамо фінансову допомогу, щоб підтримати проектування цієї стратегії", – сказала очільниця Єврокомісії.

В свою чергу, у вечірньому відеозверненні, коментуючи підсумки саміту Україна – ЄС, Зеленський підкреслив, що для нього дуже важливим результатом стали домовленості саме в питанні реформи дитячих будинків, за яку відповідатиме спеціальний офіс.

"Для мене дуже важливо, що є конкретика і щодо таких напрямів, як, наприклад, заміна системи дитячих інтернатів у нашій країні на іншу систему, більш цивілізовану та дружню до дітей, які, на жаль, не мають батьківського піклування. У дітей має бути родина. Виховання дітей у дитячих будинках сімейного типу – це точно значно краще, ніж стара система інтернатів", - вказав президент.

Зазначимо також, що в січні Зеленська представила на Всесвітньому економічного форумі у швейцарському Давосі проект зведення типового житла для дитячих будинків сімейного типу, що стартував під егідою її фундації.

За її словами, до повномасштабного вторгнення РФ в Україні функціонувало 1297 таких дитбудинків, однак частина з них була змушена евакуюватися та втратила житло, інші перебувають у зоні постійного ризику. Також, за даними першої леді, зараз є вже понад 1200 заявок від українців, які, незважаючи на війну, висловили бажання всиновити дитину та пройшли відповідне навчання.

При цьому вона заявляла, що Україна має позбутися "класичних сиротинців із вихователями та директорами", замінивши їх на виховання в прийомних та патронатних родинах, а також дитячих будинків сімейного типу, саме через свої зобов’язання щодо вступу до ЄС.