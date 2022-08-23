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Суспільство
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За відмову від обов’язкової евакуації дітей позбавлятимуть батьківських прав

За відмову від обов’язкової евакуації дітей позбавлятимуть батьківських прав

Уряд 23 серпня підтримав ініціативу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та посилив відповідальність батьків та опікунів за дітей під час евакуації.

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Про це повідомляє Мінреінтеграції.

"Сім’ї, а також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право опікувати їх, якщо наражають своїх вихованців на великий ризик та відмовляються від обов’язкової евакуації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що долі цих дітей держава доручить більш відповідальним вихователям – вже у безпечних регіонах, куди малих евакуюють.

"Заклади чи вихователів визначатиме Нацсоцслужба – на підставі інформації місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування про наявність у згаданих районах прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, закладів, в яких передбачається цілодобове перебування дітей", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, обов’язкова евакуація з Донеччини наразі триває. З 2 серпня, коли вона розпочалася, до безпечних регіонів вже виїхало близько 10 тис. мирних громадян. 

Раніше поліція Донеччини розпочала операцію з порятунку дітей. Правоохоронці евакуюватимуть дітей, якщо цього прагне хоча б один із батьків. Категорична відмова обох батьків від евакуації фіксуватиметься, та в разі настання тяжких наслідків вони братимуть відповідальність за життя дитини на себе.

Автор:
Світлана Манько