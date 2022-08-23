За отказ от обязательной эвакуации детей будут лишать родительских прав

Правительство 23 августа поддержало инициативу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и усилило ответственность родителей и опекунов за детей во время эвакуации.

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Об этом сообщает Минреинтеграция.

"Семьи, а также патронатные воспитатели и детские дома, воспитывающие приемных детей-сирот или лишенных родительской опеки, могут потерять право опекать их, если подвергают своих воспитанников большому риску и отказываются от обязательной эвакуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судьбы этих детей государство поручит более ответственным воспитателям – уже в безопасных регионах, куда малышей эвакуируют.

"Учреждения или воспитателей будут определять Нацсоцслужба – на основании информации местных госадминистраций, органов местного самоуправления о наличии в упомянутых районах приемных семей, детских домов семейного типа, семей патронатных воспитателей, заведений, в которых предусматривается круглосуточное пребывание детей", - отмечают в ведомстве.

Напомним, обязательная эвакуация из Донецкой области продолжается. Со 2 августа, когда она началась, в безопасные регионы уже выехало около 10 тыс. мирных граждан.

Ранее полиция Донбасса начала операцию по спасению детей. Правоохранители будут эвакуировать детей, если этого хочет хотя бы один из родителей. Категорический отказ обоих родителей от эвакуации будет фиксироваться, и при наступлении тяжелых последствий они будут брать ответственность за жизнь ребенка на себя.