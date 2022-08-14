Верещук призвала жителей Херсонской области эвакуироваться

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась ко всем находящимся в Херсонской области с призывом эвакуироваться из региона в более безопасные места.

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Об этом она заявила во время открытия транзитного хаба – Центра поддержки переселенцев в Запорожье для эвакуированных жителей Херсонской области "Я – Херсон", передает "Укринформ".

Те, кто готов выезжать из Херсонской области, должны связаться с представителями ОВА. По состоянию на 14 августа из региона уже успешно эвакуировались 50% населения, еще 20 тыс человек готовятся уехать.

"Эвакуируйтесь. Идет тяжелая зима. Нам нужно вам помочь, спастись от холодов и врага", - призвала Верещук.

С аналогичным обращением к местным жителям обратился и глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Люди ждут деоккупацию. Именно поэтому мы призываем выезжать, не может быть военных действий, где есть люди. Не может быть военных действий без угрозы", - сказал глава области.

Эвакуация из Херсонской области не является обязательной, как это сделали в Донецкой, но накануне Верещук заявила, что ее могут ввести в ряде других областей, пострадавших от боевых действий.

Эвакуацию из Донбасса Верещук анонсировала 30 июля, мотивируя такое решение тем, что зимой в регионе в результате разрушений из-за войны не будет возможности отапливать жилищный фонд.