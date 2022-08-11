Верещук анонсировала введение обязательной эвакуации людей из других областей

Вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что обязательную эвакуацию могут ввести в ряде других областей (кроме Донецкой) пострадавших от боевых действий.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом глава Минреинтеграции сообщила на брифинге 11 августа.

"Обязательная эвакуация из Донецкой области проводится впервые и она пока единственная. Но наши прогнозы и наш анализ указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах. Мы видим ситуацию, которая сейчас ухудшается. С приходом осенне-зимнего отопительного периода она точно ухудшится, а предоставление тепла через теплосети будет значительно усложнено", - сказала Верещук.

Она считает, что объекты теплоснабжения и электроэнергии, вероятно, будут целями российских захватчиков.

"Мы понимаем, что часть городов и сел, например, в Запорожской, Херсонской, Харьковской областях, может остаться без средств к существованию, теплу, и, что самое главное, без света, что также важно", — отметила министр.

Однако когда именно начнется эвакуация, Верещук не сказала, ведь это зависит от руководителей Областных государственных администраций.

Обязательная эвакуация жителей Донецкой области в регионы, где не ведутся боевые действия, официально началась 2 августа. Ее Верещук анонсировала 30 июля, мотивируя такое решение тем, что зимой в регионе в результате разрушений из-за войны не будет возможности отапливать жилищный фонд.