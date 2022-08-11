Верещук анонсувала запровадження обов'язкової евакуації людей з інших областей

Віце-прем'єр-міністр–міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що обов'язкову евакуацію можуть запровадити у низці інших областей (окрім Донецької) які постраждали від бойових дій.

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Про це очільниця Мінреінтеграції повідомила на брифінгу 11 серпня.

"Обов'язкова евакуація з Донецької області проводиться вперше і вона поки що єдина. Але наші прогнози і наш аналіз вказують на те, що вона триватиме і в інших регіонах. Ми бачимо ситуацію, що зараз погіршується. З приходом осінньо-зимового опалювального періоду вона точно погіршиться, а надання тепла через тепломережі буде значно ускладнене", — сказала Верещук.

Вона вважає, що об'єкти теплопостачання та електроенергії, ймовірно, будуть цілями російських загарбників.

"Ми розуміє, що частина міст і сіл, наприклад, у Запорізькій, Херсонській, Харківській областях, може залишитися без засобів для існування, тепла, і, що найголовніше, без світла, що також важливо", — зазначила міністр.

Однак, коли саме почнеться евакуація, Верещук не сказала, адже це залежить від керівників Обласних державних адміністрацій.

Обов’язкова евакуація мешканців Донецької області до регіонів, де не ведуться бойові дії, офіційно розпочалася 2 серпня. ЇЇ Верещук анонсувала 30 липня, мотивуючи таке рішення тим, що взимку в регіоні внаслідок руйнувань через війну не буде можливості опалювати житловий фонд.