Верещук закликала жителів Херсонської області евакуюватися

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до всіх, хто знаходиться в Херсонській області, із закликом евакуюватися із регіону до більш безпечних місць.

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Про це вона заявила під час відкриття транзитного хабу - Центру підтримки переселенців в Запоріжжі для евакуйованих жителів Херсонської області "Я – Херсон", передає "Укрінформ".

Ті люди, які готові виїжджати із Херсонської області, мають зв'язатись з представниками ОВА. Станом на 14 серпня, із регіону вже успішно евакуювалися 50% населення, ще 20 тис людей готуються виїхати.

"Евакуюйтесь. Йде важка зима. Нам треба вам допомогти, врятуватися від холодів і ворога", - закликала Верещук.

З аналогічним зверненням до місцевих жителів звернувся і голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Люди чекають на деокупацію. Саме тому ми закликаємо виїжджати, не може бути військових дій, де є люди. Не може бути військових дій без загрози", - сказав очільник області.

Наразі евакуація з Херсонщини не є обов'язковою, як це запровадили в Донецькій області, але напередодні Верещук заявила, що її можуть запровадити у низці інших областей, які постраждали від бойових дій.

Евакуацію з Донеччини Верещук анонсувала 30 липня, мотивуючи таке рішення тим, що взимку в регіоні внаслідок руйнувань через війну не буде можливості опалювати житловий фонд.