На Донеччині поліція евакуюватиме дітей, якщо цього хоче хоча б один із батьків

Поліція Донеччини розпочала операцію з порятунку дітей. Правоохоронці евакуюватимуть дітей, якщо цього прагне хоча б один із батьків. Категорична відмова обох батьків від евакуації фіксуватиметься, та в разі настання тяжких наслідків вони братимуть відповідальність за життя дитини на себе.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Зазначається, що поліцейські докладають зусиль, аби зберегти життя малечі, забезпечити нормальні умови для проживання і можливість навчання. Поліція не тільки евакуює родини, але й спільно з Донецькою ОВА організує поселення – в безпечних регіонах України та за кордоном.

"Під постійними бомбардуваннями, у сирих підвалах, без електрики, газу, води, доступу до медичної допомоги – так зараз живуть діти Донеччини. Попри це, деяких батьків доводиться вмовляти виїхати. Є випадки, коли один з них благає про порятунок, а інший – не дозволяє евакуюватися, наражаючи власних дітей на смертельний ризик", - йдеться у повідомленні.

Тому правоохоронці обходять кожну оселю, де є діти. Мета – з’ясувати, скільки дітей і чому залишаються на Донеччині, скільки виїхали і хто розглядає можливість евакуації.

У першу чергу це стосується багатодітних родин і сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. У населених пунктах безпосередньо біля лінії вогню залишаються мешкати понад 470 багатодітних родин, в яких виховується 1672 дитини. Найбільше – у Торецьку та Великій Новосілці. Загалом на Донеччині зараз перебувають приблизно 52 000 дітей.

"Правоохоронці евакуюватимуть дітей, якщо цього прагне хоча б один із батьків. Категорична відмова обох батьків від евакуації фіксуватиметься, та в разі настання тяжких наслідків вони братимуть відповідальність за життя дитини на себе", - підкреслили у Нацполіції.

Там зазначають, що створено гарячу телефонну лінію для допомоги в евакуації багатодітних сімей з подальшим розселенням у більш спокійних районах України, а також за кордоном.

Номер "гарячої лінії" - 099 423 51 60.

Зазначимо, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала мешканців Донеччини готуватися до евакуації.

За її словами, Україна створила штаб, розгортає сили та засоби для масової евакуації людей із населених пунктів Донецької області. Це рішенням спричинене активними бойовими діями, через які в містах та селах важко, або взагалі неможливо відновити газо- водо- електропостачання.