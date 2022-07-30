В Донецкой области полиция будет эвакуировать детей, если этого хочет хотя бы один из родителей

Полиция Донбасса начала операцию по спасению детей. Правоохранители будут эвакуировать детей, если этого хочет хотя бы один из родителей. Категорический отказ обоих родителей от эвакуации будет фиксироваться.

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Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Отмечается, что полицейские прилагают усилия, чтобы сохранить жизнь малышей, обеспечить нормальные условия для проживания и возможность обучения. Полиция не только эвакуирует семьи, но совместно с Донецкой ОВА организует поселения в безопасных регионах Украины и за рубежом.

"Под постоянными бомбардировками, в сырых подвалах, без электричества, газа, воды, доступа к медицинской помощи - так сейчас живут дети Донбасса. Несмотря на это, некоторых родителей приходится уговаривать уехать. Есть случаи, когда один из них умоляет о спасении, а другой - не позволяет эвакуироваться, подвергая собственных детей смертельному риску", - говорится в сообщении.

Поэтому правоохранители обходят каждый дом, где есть дети. Цель – выяснить, сколько детей и почему остаются в Донецкой области, сколько уехали и кто рассматривает возможность эвакуации.

В первую очередь это касается многодетных семей и семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. В населенных пунктах непосредственно у линии огня остаются проживать более 470 многодетных семей, в которых воспитывается 1672 ребенка. Больше всего – в Торецке и Великой Новоселке. Всего в Донецкой области сейчас находятся примерно 52 000 детей.

"Правоохранители будут эвакуировать детей, если этого хочет хотя бы один из родителей. Категорический отказ обоих родителей от эвакуации будет фиксироваться, и в случае наступления тяжелых последствий они будут брать ответственность за жизнь ребенка на себя", - подчеркнули в Нацполиции.

Там отмечают, что создана горячая телефонная линия для помощи в эвакуации многодетных семей с последующим расселением в более спокойных районах Украины, а также за рубежом.

Номер "горячей линии" – 099 423 51 60.

Отметим, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей Донбасса готовиться к эвакуации.

По ее словам, Украина создала штаб, разворачивает силы и средства массовой эвакуации людей из населенных пунктов Донецкой области. Это решение вызвано активными боевыми действиями, из-за которых в городах и селах трудно или вообще невозможно восстановить газо- водо- электроснабжение.