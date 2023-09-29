В Україні створили Держслужбу у справах дітей: чим вона займеться

Кабінет міністрів утворив Державну службу у справах дітей. Як повідомляють Міністерство соціальної політики та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалено 29 вересня.

Це буде центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном через міністра соцполітики і який реалізує державну політику у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей з дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей, розвитку сімейних форм виховання та усиновлення. Також уряд затвердив положення про нову держслужбу.

Як зазначають у міністерстві, сьогодні в Україні більше 7,5 мільйона дітей, які всі страждають від впливу російської агресії. Також понад 65 тисяч дітей в Україні є сиротами чи позбавлені батьківського піклування, і всі вони, незалежно від того, де виховуються - в рідній, чи прийомній родині, потребують соціальної підтримки.

"Сьогодні ми створили орган, який опікуватиметься забезпеченням прав кожної дитини, у тому числі її права на життя в родині, та якісною роботою установ і органів, відповідальних за піклування про дитину. Україна - не для інтернатів, як справедливо відзначив наш президент", - підкреслила міністр Оксана Жолнович.

За її словами, координація органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, служб у справах дітей посилюється, з тим, щоб кожна дитина "змогла відчути батьківську любов".

Серед ключових завдань Держслужби у справах дітей буде координація надання соціальної підтримки та соціальних послуг сім’ям з дітьми (в тому числі тим, над якими встановлено опіку чи піклування), прийомним сім’ям, сім’ям патронатних вихователів, дитячим будинкам сімейного типу, усиновлювачам.

Також служба здійснюватиме моніторинг за дотриманням місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями, фізичними особами законодавства щодо захисту прав дітей. Фахівці територіальних громад в зможуть отримувати методичну допомогу щодо налагодження дієвої системи захисту дітей в своїх громадах.

Крім того, служба здійснюватиме безпосередню взаємодію з дипломатичними установами України за кордоном, щоб забезпечити дотримання прав дітей–громадян України та їх повернення на Батьківщину.

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